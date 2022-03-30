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Üniversiteye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Merkezi için “KUDAKA ‘dan destek

Bayburt Üniversitesinin Hazırladığı KUDAKA Destekli Projelerin İmza Töreni Gerçekleştirildi

Üniversiteye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Merkezi için “KUDAKA ‘dan destek
30 Mart 2022 Çarşamba 11:53

BAYBURTGÜNDEM- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destek almaya hak kazanan, Bayburt Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Coğrafi İşaret ile Bayburt Gelişiyor" başlıklı proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Projelendirilmemiş Fikir Kalmasın" başlıklı projelerin imza töreni KUDAKA genel Sekreteri Oktay Güven ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen arasında gerçekleştirildi.

KUDAKA tarafından çağrısı yapılan 2022 Yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları kapsamında, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül yürütücülüğünde Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Projelendirilmemiş Fikir Kalmasın" başlıklı projenin koordinatörlüğü ise Dr. Öğr.  Üyesi Didem Güleryüz tarafından yapılacak. Proje kapsamında, akademik personel ve öğrencilere genel proje yazma, proje yönetimi döngüsü ve Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama ve Uygulama Teknikleri Eğitimi verilerek proje yazma hakkında farkındalık oluşturulması ve Bayburt Üniversitesinde  yürütülen projelerin sayısının artırılması amaçlanıyor.

KUDAKA tarafından destek almaya hak kazanan diğer bir proje ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Coğrafi işaret ile Bayburt Gelişiyor" başlıklı proje oldu. Proje kapsamında markalaşma, coğrafi işaret ve önemi, e-ticaret ve sosyal medya reklam yönetimi konularında özel sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik personel ve öğrencilerinden oluşan 100 kişilik gruba eğitim verilmesi planlanıyor. Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz’ın yapacağı proje ile coğrafi işaretli ürünler hakkında farkındalık oluşturulması, bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılarak markalı ürünler haline getirilmesi ve daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Proje imza törenine Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr.  Üyesi Didem Güleryüz de katıldı.

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