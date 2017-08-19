Tarım’da Dokap’la 1 Milyon Liralık Protokol…

Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığına teklif edilen projelerin uygulanması için protokol imzalandı.

1.000.000,00 TL bütçeli Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi ve 100.740,00 TL bütçeli Arıcılığı Yayma Ve Geliştirme Projesine ait protokoller DOKAP başkanı Ekrem Yüce ve Bayburt İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut tarafından imzalandı.

1 milyon TL bütçeli Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Bayburt köylerindeki meralarda suluk ve gölgelik gibi otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler yapılacak. 100.740,00 bütçeli Arıcılığı Yayma Ve Geliştirme Projesi kapsamında ise Bayburt’ta arıcılara hizmet vermek üzere bir dolum ve paketleme tesisi kurulacak.

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce imza töreninde yaptığı açıklamada şunları be söyledi. “Bayburt bizim için bölge içerisinde en kıymetli illerden bir tanesi. Tabi Bayburt’un çok önemli bir hayvancılık potansiyeli var. Özellikle mera hayvancılığının bölgemizde en yoğun yapıldığı il konumunda. Dolayısı ile bu anlamda bizde ildeki hayvancılığın, mera hayvancılığını gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İmzaladığımız protokolle Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesine bu yıl 500 bin TL, önümüzdeki yılda 500 bin TL kaynak aktarmış olacağız. Yine Bayburt bölgede arıcılık potansiyeli en yüksek illerden birisi. DOKAP olarak daha önce eğitim ve malzeme desteği noktasında İl Müdürlüğümüzle birlikte birçok çalışmamız oldu. Son 5 yılda Bayburt’ta arılı kovan sayısının 3 kat arttığını görüyoruz. Demek ki doğru yoldayız. Şimdi Arıcılığı Yayma Ve Geliştirme Projesi kapsamında bir dolum ve paketleme tesisi kuracağız. Böylece Bayburt’ta arıcılığı daha da geliştireceğiz inşallah.” Dedi.

İmza töreninde konuşan Bayburt İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut Bayburt tarımında lokomotif olarak hayvancılığı gördüklerini belirterek, hayvancılık alanında ise en önemli potansiyellerinde birisinin yaklaşık 210 bin hektar olan ve il yüzölçümünün %56’sına tekabül eden meralar olduğunu söyledi. İl Müdürü KARABULUT yaptığı açıklamada; “Bu anlamda meralarımızın kullanma verimliliğini arttırmak için DOKAP’a teklif ettiğimiz projemiz kabul edildi. Bu proje ile ilimizdeki tüm köy meralarına gölgelik ve suluk yapacağız. Yine ilimize arıcılığın gelişmesi için markalaşma çok önemli. DOKAP’ın finansman desteği ile yürüteceğimiz Arıcılığı Yayma Ve Geliştirme Projesi kapsamında ilimizde bal paketleme ve dolum tesisi kurulacak. Bu tesis Arı Yetiştiricileri Birliğimiz bünyesinde tüm arıcılarımıza hizmet verecek. Tüm bu Desteklerden dolayı DOKAP Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye Bayburt Tarımı ve çiftçileri arıcıları adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.