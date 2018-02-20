Tarım İl Müdürlüğü Mesaileri Uzattı…

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 90 günde 180 toplantı sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında akşamları köy köy gezerek gece eğitimleri düzenliyor. 1 ay içerisinde 120 köyde gece eğitim toplantısı yapıldı.

Tarımsal konularda çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürüten Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1 ay içerisinde 120 köy toplantısı düzenledi. Kış döneminde yapılan gece eğitimlerinin çok verimli geçtiğini belirten İl Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada;

“Tarımda eğitim, bilgilendirme ve yayım faaliyetleri gerek çiftçilerimizin bilgi birikimini arttırmak gerekse sorunları yerinde tespit etmek bakımından çok önemli. Bizde kurum olarak özellikle çiftçilerimizin iş yoğunluğunun az olduğu kış aylarında köylerde gece eğitimleri düzenleyerek bu anlamda çiftçilerimize fayda sağlamaya çalışıyoruz.

Köylerde yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantıları hakikaten çok önemli. Bu toplantılarda tarımla ilgili destek ve teşvikleri çiftçilerimize aktarıyoruz. Tarım hayvancılıkla ilgili teknik konularda bilgiler veriyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları sahadaki etkilerini bizzat görme değerlendirme imkânımız oluyor. Böylece yürüttüğümüz çalışmalardaki aksaklıkların düzeltilmesi ve yeni planlayacağımız çalışmaların daha sağlıklı olması adına da bize önemli bir kazanım sağlıyor.

Diğer yandan malumunuz Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılını tarımda buzağı ölümlerinin azaltılması yılı olarak ilan etti. Ülkemizde buzağı ölüm oranları yaklaşık % 15 civarında. Bu ekonomimiz açısından da önemli bir kayıp. Bu oranın düşürülmesi binlerce buzağının kurtarılarak hayvancılığımıza kazandırılması anlamına geliyor. Bu doğrultuda biz de ilimizde sayın valimiz başkanlığında bir eylem planı hazırlayarak adeta bir seferberlik başlattık. Yaptığımız köy eğitimlerinde özellikle buzağı ölümlerinin sebepleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri bir bir anlatıyoruz. Anlattıklarımızı pekiştirmek için Tüm yetiştiricilerimize biberon, tentürdiyot, doğum takvimi, buzağı bakım cep kitapçığı gibi malzemeler içeren buzağı bakım çantası dağıtıyoruz. Ayrıca büyük köylerde özellikle kadın çiftçilerimize yönelik bayan personelimizden oluşan ayrı bilgilendirme ekipleri var. Onlarda gündüz kadın çiftçilere yönelik eğitimler veriyor. Yine eylem planı kapsamında köy camilerinde Cuma hutbelerinde bu hususta bilgilendirmeler yapılıyor.

Tabi şuan buzağı doğum dönemi başlamış durumda. Dolayısı ile bu çalışmalar sayesinde kurtaracak her bir buzağı çiftçilerimizden çok bizi mutlu etmektedir. Bu anlamda ilimizde Çamdere köyünden yetiştiricimiz Turgay Türkmen’in prematüre doğan buzağısını yaşatmak için evde bakması, Uluçayır köyünden yetiştiricimiz Ayhan Kılıç’ın üçüz doğan buzağıları bu seferberliğin simgesi olmuş, aynı zamanda çalışmalarımız için bize ayrı bir heyecan vermiştir.

Son bir ayda 120 eğitim toplantısı yaptık. Gece eğitimlerimiz çiftçilerimizin bahar aylarındaki ekim işleri başlayana kadar devam edecek. 90 günde 180 toplantı sloganıyla başlattığımız bu çalışma da inşallah 200’den fazla eğitim toplantısı yapmış olacağız.” Dedi