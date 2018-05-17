Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın desteklediği ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ projesinin açılış töreni Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Selçuk Coşkun, proje ile bölgedeki organik arıcılık ve bal üretiminin daha verimli hale geleceğini, üniversite olarak Bayburt balını marka haline getirmek istediklerini söyledi.
Proje hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Vecihi Aksakal ise, projenin detayları ve uygulama safhaları hakkında bilgiler aktardı.
Açılış programına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Demirözü MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, akademisyenler ve bölge arıcıları katıldı.
İlgili Galeriler