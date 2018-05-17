 ﻿
Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği
Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği
0
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
0
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
0
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
0
banner399

TANAP Tarafından Desteklenen Organik Arıcılık Projesi’nin Açılış Töreni Yapıldı

Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın desteklediği ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ projesinin açılış töreni Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı.

TANAP Tarafından Desteklenen Organik Arıcılık Projesi’nin Açılış Töreni Yapıldı
17 Mayıs 2018 Perşembe 15:03

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Selçuk Coşkun, proje ile bölgedeki organik arıcılık ve bal üretiminin daha verimli hale geleceğini, üniversite olarak Bayburt balını marka haline getirmek istediklerini söyledi.

Proje hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Vecihi Aksakal ise, projenin detayları ve uygulama safhaları hakkında bilgiler aktardı.

Açılış programına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Demirözü MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, akademisyenler ve bölge arıcıları katıldı.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Aile Yaşam Merkezi’nden Anneler Günü Programı
Sonraki Haber
TANAP Tarafından Desteklenen Organik Arıcılık Projesi’nin Açılış Töreni Yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.