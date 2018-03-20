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Özel İdare Destekli Tohumluk Talepleri Karşılandı.

İlimizde Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Kapsamında Özel İdare Destekli Tohumluk Talepleri Karşılandı. Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında, İl Özel İdaresine sunulan projelere ayrılan bütçe sayesinde İlimiz yetiştiricilerinin ihtiyaç duyduğu tohumluk talepleri karşılanmış ve dağıtımları başlamıştır.

Özel İdare Destekli Tohumluk Talepleri Karşılandı.
20 Mart 2018 Salı 17:02

2018 yılı için bütçe mukabilinde, 150 torba silajlık mısır, 45 ton patates tohumluğu, 258 viyol sebze fidesi, 12 ton yem bitkisi, 2.800 adet meyve fidanı ve 4 adet te sera için talepler alınmış, katkı payları ödenmiş ve dağıtımları başlamıştır. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, yaptığı açıklamada, İlimizde kaliteli tohumluk ihtiyacının üretimi artırmak için ana şart olduğuna, ancak üreticilerimizin tohumluğa ulaşmada zorluk çektiğine, bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığına değindi. İlimiz şartlarına uygun çeşitlerin seçildiğini belirten Karabulut;      

“İlimiz bitkisel üretimi, genel olarak hayvansal üretime ham madde sağlama amaçlı yem bitkisi üretiminden oluşmaktadır. Geniş mera alanları ve yüksek yem bitkisi üretimi ile büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için, yem bitkisi tohumu olarak, yem bezelyesi, İtalyan çimi ve silajlık mısır tohumluğu temini gerçekleştirdik. Hattı zatında yem bezelyesi, İlimiz ekolojisine uygun ve geçmiş dönemlerde yetiştiriciliği çok yaygın yapılmış bir türdür. Bu proje sayesinde yetiştiriciliğinin eski seviyelerine çıkarılmasını amaçlamaktayız. Hali hazırda yem bezelyesi, silajlık mısır ve italyan çimi tohumları gelmiş olup dağıtımları devam etmektedir.

Tarla bitkileri olarak, en öne çıkan ürünlerimizden olan patatesin üretim alanı, verim ve kalitesinin artırılması için tohumluk temini yaptık. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacaktır. Sebze üretiminin geliştirilmesi için sera ve sebze fidelerinin dağıtımını da yapacağız. İmkanların yettiği ölçüde, üreticinin ihtiyaç duyduğu, temin şansının güç olduğu ve bölge ekolojisine uygun çeşitler seçilmektedir. Dağıtılan fide, fidan ve tohumluklar için üreticinin ihtiyaç duyduğu yetiştiricilik bilgisi için Müdürlüğümüze müracaatları yeterlidir. Aynı şekilde üreticilerimiz her hangi bir olumsuzluk gözlemlediğinde derhal Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüze başvurmalıdır. Ayrıca tarımsal üretimi geliştirme projelerine sunduğu katkılar ve sağladığı destekler için İl özel İdaresine teşekkür ediyorum." dedi.

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