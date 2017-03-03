NACİ AĞBAL’LA GELEN BEREKET

Bayburt’ta toplam 131 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ve bunun yaklaşık 108 bin hektarının işlenebilir nitelikte olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Abuzer YILDIRIMTEPE yaptığı açıklamada şunları belirtti.
“ Mevcut durumda bu arazilerin yaklaşık 30 bin hektar kadarı eski Toprak Su, Özel İdare DSİ ve tarafından önceki yıllarda yapılmış gölet ve sulama projeleri ve halk sulaması ile sulanabilmekteydi. Yani toplam işlenebilir tarım arazilerinin ortalama % 25-30’u sulanabilir durumdaydı.
Sulama tarımda üretimi, verimi, kaliteyi ve dolayısı ile çiftçi gelirini etkileyen en temel unsurlardan bir tanesi. Bayburt Doğu Karadeniz’de en büyük işlenebilir tarım arazilerine sahip il olmasına karşın sulama altyapısının yetersiz olması üretimde verimi ve kaliteyi kısıtlamaktaydı. Belki biz Bayburt olarak bölge içerisindeki bu potansiyelimizi yeterince hissettiremedik. Özellikle DSİ bölgedeki önceliğini taşkın koruma ve ıslah çalışmalarına vermekteydi.
İlimiz tarımıyla ilgili yapılan toplantılarda Sayın Maliye Bakanımızın sulamaya özel önem verdiğini belirtmesi ve bu işin temelinde sulamanın yattığını söylemesi bizi çiftçiler olarak o dönemde çok heyecanlandırmıştı.
Sayın Bakanımızın bu konudaki inancı ve takipleri Bayburt tarımı ve çiftçisi için yeni bir dönem başlatmıştır.
Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’ın özel önem verdiği sulama konusunda bu gün itibari ile Bayburt’un birçok bölgesinde DSİ aracılığı ile tarihinde görülmemiş bir sulama yatırım hamlesi başlatılmıştır. Bayburt’ta inşaat ve proje aşamasında olan 50’ye yakın sulama amaçlı baraj gölet ve sulama tesisi yatırımı bulunmaktadır. Bu tesisler arasında Demirözü barajı ve sulaması, Kırklartepe barajı ve sulaması, Çamur barajı ve sulaması, Akşar Mehmet Aslan barajı ve sulaması, Masat Sulama projesi gibi büyük projeler büyük yatırımlar var. Başlatılan, yapımı devam eden ve projelendirilen bu sulama yatırımlarının sulama alanlarını topladığınız zaman yaklaşık 45-50 bin hektarlık bir tarım arazisini kapsamaktadır. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaklaşık 50 bin hektar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak, Bayburt’un tarım arazilerinin % 70’inde sulu tarım yapılabilecektir
Bu yatırımların tamamlanması ile tarımsal üretimde Bayburt olarak farklı bir noktaya geleceğiz. Bayburt'un iklim şartlarında sulu tarım ile kuru tarım çok fark bulunmaktadır. İlimizde kuru tarım yapılan alanlarda genellikle çiftçilerimiz arazisini bir yıl nadasa bırakmak zorunda kalıyor. Yani iki yılda bir ürün alınıyor. Oysa sulu tarım yaptığımız zaman bir yılda üç ürün almamız mümkün olacak. Özellikle hayvancılığın en önemli ekonomik sektör olduğu ilimizde yem bitkisi üretiminde bu fark çok önemli. Sulu tarım arttıkça yem bitkileri üretimi, verim ve kalitesi artacağından hayvancılıkta girdi maliyetleri azalmış olacak. Bunun yanında üretim deseninde yeni ürünlerin yetişmesine imkân sağlanmış olacak. Hububatta verim kalite artışı sağlanacak. Yani su tarımsal üretimi her yönüyle artıracak.
Geçmiş yıllarda eski Toprak Su ve Özel İdare döneminde yapılan bazı sulama tesisleri zaman içerisinde kullanılamaz duruma gelmiştir. Şimdi bu tesislerde Sayın Bakanımızın talimatı ile DSİ programlarına alınarak rehabilite edilmesi noktasında da bir çalışma başlatıldı.
Diğer yandan ilimizde devam eden arazi toplulaştırma projeleri üreticilerimizin arazi işleme giderlerini azaltmış olacak. Bayburt’un 23 İli kapsayan cazibe merkezleri programına alınması çiftçilerimize tarımsal alanda yeni destek ve ayrıcalıklar sağlayacak.
Biz Bayburt çiftçileri olarak Ziraat Odası olarak Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’ın tarıma bu kadar önem vermesinden temel altyapı sorunumuz olan sulama konusundaki bu olağanüstü hassasiyetinden dolayı son derece memnun ve gururluyuz. Sayın Bakanımız doğduğu topraklara bereketle geri dönmüştür. Daha önce de belirttiğim gibi ülkemizde ilk defa tarıma, köylüye, çiftçiye bu kadar yakın ve önem veren bir Maliye Bakanı var. Bu bizi, hem çiftçi olarak hem Bayburt’lu olarak gururlandırmaktadır.
İlimizde sulama yatırımları konusunda başlatılan bu olağan üstü yatırım seferberliğinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hükümetimize, İlgili Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillimize ve ilgili kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” Dedi.
Abuzer YILDIRIMTEPE
Bayburt Ziraat Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer YILDIRIMTEPE, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın özel önem verdiği sulama projelerinin Bayburt tarımına çok büyük bir değer katacağını belirtti.
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