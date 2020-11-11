MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE BAYBURT’TA 40 BİN FİDAN DİKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı’nın her yıl kasım ayının 11. gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirleyen genelgesi doğrultusunda düzenlenen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” etkinliğinde Bayburt’ta 40 bin fidan dikildi.

BAYBURTGÜNDEM- Aslan Dağı Ağaçlandırma Sahası’nda düzenlenen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Cüneyt Epcim etkinlikte yaptığı konuşmada geçen yıl yapılan ağaç dikim etkinliğinde ülke genelinde ciddi bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. Benzer bir heyecanı bugün de aynı şekilde yaşadıklarını bildiren Vali Epcim, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin öngörüsü ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen bugün de bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle bu yılki çalışmaların Aslan Dağı’nda yapılmasını istedim. Çünkü Aslan Dağı’nda geçmişte başlatılan çalışmalar sebebiyle Bayburtlular burayı çok sevmekteler ve buradaki ağaçlandırma çalışmalarından da her zaman memnuniyetle bahsetmişlerdir. Burada emeği geçenlere, geçmişte bu projeye destek veren ilgili çalışanlar da dahil olmak üzere bütün Bayburtlulara bizlere böyle bir imkan sundukları için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirme düşüncesiyle hareket ettiklerini kaydeden Vali Epcim, çalışmalar neticesinde bölgedeki orman varlığının bir nebze daha artmasını ümit ettiklerini belirtti.

Vali Epcim, ağaçlandırma konusunda yaşanan özel mülkiyet sorunlarına işaret etti. Ağaçlandırma sahaları bakımından Bayburt’un potansiyeline değinen Vali Epcim, “Tabi ki Bayburt’u daha yeşil yapmak istiyoruz. Fakat özel mülkiyete konu alanlarda siz de takdir edersiniz ki ağaçlandırma yapmak oldukça zor. Bunun yanı sıra bazı meraların ağaçlandırma sahası olarak belirlenmesi yönünde çalışma yapıyoruz. Gelecek yıllarda şu anki çalışmaların çok daha ötesinde bir çalışma yapacağımızı ümit ediyorum.” dedi.

Yaşanan zorluklara karşın vatandaşların ağaçlandırmaya ilgi gösterdiğine vurgu yapan Vali Epcim şunları söyledi, “Bayburt’un iklimi dolayısıyla bazı zorluklar yaşadığımız bir alan ağaçlandırma konusu. Fakat bir artısı var ki; Bayburtlular hangi köye gidersek ‘Acaba bizim köyümüzde ağaçlandırma yapamaz mısınız ?’ diye soruyorlar. Yayla bölgelerine gittiğimiz de dahi; Bayburtlular ‘Bizim buralarda ağaçlandırma yapamaz mısınız?’ diyor. İşte biz de son iki yılda ağaçlandırma miktarında ciddi bir artışa gittik. Fakat, tabi ki yeterli değil. Pandemi sürecinin verdiği zorluk sebebiyle bu yılki Milli Ağaçlandırma Günü’nü pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıyoruz. Gelecek yıllarda daha huzurlu ortamlarda bu çalışmaların çok daha fazla meyve vereceğini düşünüyorum. Daha yeşil, daha güzel bir Bayburt sevdasına destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Milli Ağaçlandırma Günü’nüzü tekrardan tebrik ediyorum.”

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesiller tarafından gurur ve kıvançla anılacağını ifade etti. Evliya Çelebi’nin Bayburt’u ziyaretinde ormancılık faaliyetlerine vurgu yaptığını kaydeden Başkan Pekmezci, “Yıllar önce bu topraklar yeşille kucaklaşmış, yeteri kadar ağaç varmış. Ama biz geçen zaman sürecinde bunu koruyamamışız. Maalesef bugün etrafımıza baktığımızda gerçekten üzüntü verici bir konumdayız. Devletimizin ortaya koyduğu politikalarla geçen yıl başlayan binlerce ağacın toprakla buluşması bizler için mutluluk vesilesi olmuştur. İnşallah bundan sonra her geçen yıl daha güzel, daha iyi şartlarda ve çevremizi yeşillendirerek daha yeşil bir Bayburt, daha yeşil bir Türkiye özlemimizi gidermiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Bayburt’ta 2019 yılında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 280 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ da bugün itibariyle 40 bin, yıl sonuna kadar ise 310 bin fidan dikimi yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından hazırlanan fidanlar belirlenen alanlarda toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.