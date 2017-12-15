Milletvekili Kavcıoğlu'ndan arazi toplulaştırma açıklaması..

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 2012 yılında 14,7 milyon TL bedelle ihale edilen Demirözü barajı sulama sahası arazi toplulaştırması tamamlama projesi ihalesinin ay sonunda yapılacağı müjdesini verdi.

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 2012 yılında 14,7 milyon TL bedelle ihale edilen Demirözü barajı sulama sahası arazi toplulaştırması tamamlama projesi ihalesinin ay sonunda yapılacağı müjdesini vererek, yaz çalışma sezonunda kalan işlerin vatandaş memnuniyetini üst seviyede sağlayacak şekilde devam edeceğini ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Bütçe görüşülmeleri sırasında Bayburt tarımı ile ilgili gündemdeki konuları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na aktardığını belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu şunları söyledi: “Devam eden plan bütçe görüşmeleri vesilesi ile ilimiz tarımına ait konuları bire bir sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza aktardık.

Özellikle Demirözü barajımızın sulama sahasında devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları var. Fakat 2012 yılında ihale edilen bu projenin kapsamı çok dar tutulmuş. Arazi toplulaştırması yaparken çiftçilerimize verilen yeni parsellerin tamamında kazı ve tesviye çalışmalarının yapılması, tarla içi yolların yapımı ve stabilizesi, bunun yanında bu köylerimizdeki diğer altyapı çalışmalarının tamamlanması için ek bir tamamlama projesi talep etmiştik.

Bu projenin bir an önce ihaleye çıkarılarak 2018 yılı çalışma sezonuna yetişmesi önem arz etmekteydi. Sayın bakanımıza konunun önemini aktardık. Ve ay sonunda ihalesini yapılacağını ifade etti. Bu vesile ile kendilerine ve Sayın Maliye Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 17 yerleşim biriminde 33 bin hektar araziyi kapsayan bu proje 2019 da bitecek.

İnşallah 2019’da sulama sistemi ve arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla, Demirözü barajı sulama sahasında yer alan Demirözü, Oruçbeyli, Çayıryolu, Salyazı Ovalarını kapsayan bu bölge; aynı zamanda 2019'da tamamlanacak olan Bayburt Gümüşhane hava alanı ile tarımsal anlamda tam bir cazibe bölgesi olacaktır.”