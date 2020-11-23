Bayburt'ta Yapımı devam eden Kırklartepe Barajının %69'u tamamlandı.Sulama projesi ihalesi 2021'de yapılacak.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal Orman Bakan Yardımcısı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada,Kırklartepe Barajının 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor dedi.

Battal yaptığı açıklamada:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin ile devam eden projelerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Kırklartepe barajımızda bu yıl kesintisiz bir çalışma yapılarak şu ana kadar projemizin % 69’u gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl tamamlanmasını hedefliyoruz dedi.

Önümüzdki yıl baraj gövde çalışmaları bitecek ve 2021 de kapalı sistem sulama projesinin ihalesi yapılacak

Çoruh nehri şehir geçişi ıslah çalışmalarının ikinci etabının ihale tarihi 10 şubat 2021 olarak belirlendi.