Hayvan Yetiştiricilerine Müjde !!!

HER YAŞTAKİ KÜPESİZ HAYVANA KÜPE AFFI ÇIKTI… 04.04.2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile 31.12.2017 tarihine kadar her yaştaki küpesiz küçükbaş ve büyükbaş hayvanların küpelenerek tescillenmesine imkânı sağlanmıştır.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, “Mevzuat gereği yetiştiricilerimiz yeni doğmuş küçükbaş hayvanlarını 6 ay içerisinde, büyükbaş hayvanlarını ise 3 ay içerisinde küpeletmek zorundalar. Bu süreler içerisinde hayvanlarına küpe taktıramayan yetiştiricilerimiz belli bir ceza karşılığında bu küpeleri taktırabiliyorlardı. Küpe takılmayan hayvanlar ise hem desteklemelerden yararlanmamakta hem de yasal olarak kaçak hayvan statüsünde olduğundan nakillerde yetiştiricilerimiz çok mağdur olmaktaydı. Hayvanların yaşına bakılmaksızın küpeleme çalışmasının en son yapıldığı 2014 yılından itibaren çeşitli sebeplerle ülkemizde ve ilimizde birçok yetiştirici bu anlamda küpesiz hayvanları nedeniyle sıkıntlı durumdaydı. Bu konuyu daha önce Ziraat Odaları Genel Merkezine, Tarım Bakanlığı yetkililerimize rapor olarak gönderdik. Yerelde de Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’a konuyu iletmiştik. Hatta en son hafta sonu ilimizdeki köy ziyaretlerinde çiftçilerimizce bu konu kendisine tekrar iletilmiş olup, konunun bakanlar kurulunda görüşüldüğünü ve tarım bakanlığının bir çalışma başlattığını bildirmişti. Bu gün itibarıyla resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile her yaştaki küpesiz hayvanların küpelenmesi ile ilgili 31.12.2017 tarihine kadar yetiştiricilerimize yeni bir fırsat sunulmuş oldu. Yapılan düzenlemeden dolayı Maliye Bakanımıza ve Tarım bakanlığımıza çiftçiler olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yetiştiricilerimizin de bu fırsatı değerlendirmeleri cezaya maruz kalmadan Tarım Müdürlüklerine müracaatı ile süre kaçırılmadan küpeleme ve tescil işlemleri yaptırmalarını bekliyoruz.” Dedi.