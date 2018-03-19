Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede 2018 Yılı Yol Haritası çizildi

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından uygulamaya konulan 2018-1 Sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Genelge ile ilgili olarak il ve ilçe Müdürlüklerinde hayvan sağlığı ile ilgili işlemlerde çalışan personellere Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Kani Yavuz tarafından bilgi verildi.

Toplantıda ilimizdeki hayvan hastalıkları ve hareketlerine değinen Kani Yavuz; “Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede ekip olarak planlı çalışmak hayati önem arz etmektedir. Genelgemizdeki konuların titizlikle takip edilmesi ile yapılan yol haritasında emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her ihbarı ciddiye alarak işlemlerimizi yapmamızın faydalarını bugün yaşamaktayız. Mevzuata hakim olmak demek yapılacak işlemlere hakim olmak demektir. Bu nedenle Genelgemizdeki ve konularımızla ilgili tüm mevzuatı harfi harfine bilmemiz gerekmektedir.

Hayvan hastalıkları ile mücadele ilimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan hayvancılığımız için stratejik bir önceliğe sahiptir. İlimizde yürütmüş olduğumuz hayvan hastalıkları ile mücadelede çalışmalarımızda araç, alet ve ekipman sorunumuz bulunmamaktadır. Dolayısı ile bize düşen bu genelge doğrultusunda gereken tüm fedakarlıkları göstererek önümüzdeki sezonu ilimizde yetiştiricilerimizin hayvan hastalıklar bakımından kayıpsız geçmelerini sağlamaktır.” Dedi.

Toplantıda 2018 Yılı Bayburt ili Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararına göre hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.