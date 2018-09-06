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Hasat Şenliği Coşkusu Artarak Devam Etmeli…

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe 1 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliğinin çok önemli bir adım olduğunu belirterek şenliğin daha kapsamlı bir şekilde geleneksel hale getirilmesi gerektiğini belirti.

Hasat Şenliği Coşkusu Artarak Devam Etmeli…
06 Eylül 2018 Perşembe 13:19

Bayburt’un kalkınmasının tarım hayvancılığa bağlı olduğunu belirterek sanayi ve turizm gibi sektörlerinde tarımla ilişkilendirilerek planlanmasının şehrin kalkınmasına önemli katkı sağlayabileceğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe; bu anlamda ilk defa gerçekleştirilen ve bölgede bir ilk özelliği taşıyan organik ürünler hasat şenliğinin çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. Şenliğinin daha kapsamlı bir şekilde geleneksel hale getirilmesi gerektiğini belirtiğini ifade eden Yıldırımtepe; “Çok başarılı bir organizasyon olarak gerçekleştirilen şenlikte çiftçilerimizin ilgi ve alakası vatandaşların katılımı bizleri çok memnun etmiş gelecek içinde önemli bir heyecan oluşturmuştur. Bu şenlik; ilimizin organik ve doğal ürünlerinin öne çıkarılması, pazarlanması, ilimizdeki tarımsal ve kırsal kültürünün yaşatılması ve aynı zamanda köylerimizin ve tüm Bayburtluların kaynaşmasına katkı sağlamıştır.

Şenlik Organizasyonu nedeniyle başta Sayın Valimize ilgili kurumlarımıza ve katılım sağlayan tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde tüm yapılarak geleneksel anlamda bölgenin en önemli etkinliklerinden birisi olur.” Dedi.

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Etiketler; #Hasat Şenliği
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