Etçi ve Kombine Irkların Geliştirilmesi Projesinin Protokolü İmzaladı.

Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması, Etçi ve Kombine Irkların Geliştirilmesi Projesi kapsamında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve ilimizde faaliyet gösteren serbest Veteriner Hekimler arasında 1.800.000,00 TL Bütçeli Suni Tohumla projesinin protokolü imzalandı.

Protokol törenine İl Müdürümüz Selami Ersen, İl Müdür Yardımcımız Gökmen Şengün, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü ve Serbest Veteriner hekimler katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürümüz Selami Ersen “İlimizde ırk ıslahını geliştirmek tabi tohumlama ile bulaşan genital sistem hastalıklarının (Brucella v.b.) önüne geçmek, sağlıklı ve yüksek verimli hayvan ırkları oluşturmak için bugün protokolünü imzaladığımız proje büyük önem arz etmektedir. Tarım ve Hayvancılık Şehri olan İlimizde hep birlikte bu ve benzeri projelerin devam edeceğini ifade ederek;

Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diledi.