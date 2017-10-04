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Düve Alım Desteklemeleri Başvurularında son altı gün

Düve Alım Desteklemeleri Başvurularında 10.10.2017’de Bitiyor 2017 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2017/32) ‘ye göre uygulaması ilk defa gerçekleşecek olan Düve Alım desteklemelerinin son başvuru tarihi 10.10.2017 Salı günü olup, konu ile ilgili açıklama yapan Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz yaptığı açıklamada;

Düve Alım Desteklemeleri Başvurularında son altı gün
04 Ekim 2017 Çarşamba 12:40

81 İl içerisinde Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini kapsayan bu desteklemenin İlimiz hayvancılığı için büyük bir avantaj sağlayacağını belirterek, sağlıklı sürüler oluşturmanın önemine değindi.

        İlimiz büyükbaş hayvancılık yönünden bölgesel olarak kaliteli ırkların üretildiği İllerin başında gelmektedir. Buda Hayvan Pazarlarımızın daha hareketli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bu destekleme ile sürülerimizin daha verimli hale gelerek bölgede %100 e yakın kültür ve kültür melezi ırka sahip tek il olma yolunda daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır.

        Ayrıca İşletmelerde sürü değişimi için %30 hibe İlimiz için bulunmaz bir fırsattır. Sağlıklı sürülerden sağlıklı buzağılar elde edilerek Ülkemizdeki dişi sığır ihtiyacı bu şekilde karşılanacaktır. 

        İşletme karlılığı için de düve alım desteği büyük önem taşımaktadır. Çünkü sürü içerisinde kullanılan damızlıkların dölverimi arttıkça işletmenin kazancıda doğru oranda artmaktadır.

        Bu nedenle son başvuru tarihi olan 10.10.2017 ‘e kadar bütün yetiştiricilerimizin Düve Alım Desteklemelerine Başvurmaları ve konu ile ilgili detaylı bilgi almaları için İl Müdürlüğümüze gelmeleri önem arz etmektedir.

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