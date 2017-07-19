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Doğu Karadeniz’in Yem Deposu Bayburt’ta Hasat Yoğunluğu…

Doğu Karadeniz’in en büyük yem bitkisi üretim alanlarına sahip olan Bayburt’ta hasat yoğunluğu devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dekar yem bitkisi ekilişinin bulunduğu İl’de devam eden hasat neticesinde Karadeniz’in sahil illerine önemli miktarda ot sevkiyatı yapılıyor. Dönem itibari ile hasat yoğunluğunun gözlendiği tarım arazilerinde özellikle ot balyalarının oluşturduğu farklı görüntü dikkati çekiyor.

Doğu Karadeniz’in Yem Deposu Bayburt’ta Hasat Yoğunluğu…
19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16

Bayburt’taki yem bitkileri üretimi hakkında bilgiler veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut 210 bin hektar mera alanı olan Bayburt’un yaklaşık 300 bin dekar yem bitkileri üretim alanı ile bölgenin önemli kaba yem üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi.  

“İlimiz, Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük mera alanlarına sahip olmasını yanında aynı zamanda bölgenin makineli tarıma uygun en fazla işlenebilir arazilerine sahiptir. Yetiştiricilik olarak ise üretimimiz daha çok hububat ve yem bitkisi ağırlıklı. Özellikle yem bitkisi üretiminde Bayburt bölge için önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'nin; korunga üretiminin % 5’i, Yonca ve Tiritlikle üretiminin % 3’ü, Bayburt'ta yapılmaktadır.

Özellikle yem bitkisi üretimi ilimiz için önemli olduğu kadar bölge hayvancılığı içinde son derece önemli. Çünkü üretimin önemli bir kısmı, Karadeniz sahil illerimizdeki hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacını karşılamakta. Bu yıl genel olarak verim iyi durumda, lokal olarak bazı bölgelerde dolu ve don zararından dolayı verim düşüklükleri de söz konusu oldu.

Tabi son yıllarda özelikle silaj üretiminde de büyük bir artış var. İlimizde son dönemde artan sulama yatırımları hem yem bitkisi üretimini hem de silaj üretimini olumlu yönde etkiliyor. Bu doğrultuda bizde çiftçilerimize yönelik, yeşil ot silajı, paket silaj, yem bitkileri tohum desteği, nadas alanlarla ilgili çalışmalar gibi yürüttüğümüz birçok proje var. Bu çalışmaların hepsi mevcut bu üretimin katlanarak artmasına, hayvancılığın ana gideri olan yem maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan inşaatı devam etmekte olan Bayburt Tarım Hayvancılık Yerleşkesi ile bu potansiyel ticari anlamda yeni ekonomik katkılar dönüşecek olup, Bayburt; bölgede hem tarımsal üretim merkezi, hem de tarımsal üretimin ticari merkezi konumuna gelecektir. ” Dedi.

Cinsi ve Kullanım Şekli

Bayburt

Türkiye

Bayburt / Türkiye Oranı %

Miktarı

%

Miktarı

%

Tarım Arazisi

104.379

29

23.762.000

31

0,4

Çayır-Mera

209.820

58

14.617.000

19

1,4

Orman-Funda-Çalılık

14.750

4

22.343.000

29

0,1

İşlenmeyen / Diğer

35.731

10

15.972.000

21

0,2

Toplam

364.680

100

76.694.000

100,00

0,5

Tarım Alanları

Bayburt

Türkiye

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Tarla Ürünleri

84.593

15.574.372

0,54

Nadas Alanı

19.096

4.049.998

0,47

Sebze Alanı

637

804.142

0,08

Meyve Alanı

54

3.329.217

0,00

Toplam

104.379

23.757.729

0,44

Ürün Adı

Bayburt

Türkiye

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Ekili Alan (da)

Üretim (ton)

Ekili Alan (da)

Üretim (ton)

Ekili Alan (da)

Üretim (ton)

Arpa (Diğer)

113.439

18.515

25.979.540

6.310.000

0,44

0,29

Buğday (Diğer)

275.064

50.171

64.332.724

16.980.000

0,43

0,3

Çavdar

68.084

11.811

1.146.493

300.000

5,94

3,94

Fasulye (Kuru)

1.205

146

898.197

235.000

0,13

0,06

Fiğ (Adi) (Dane)

5.010

617

391.560

49.001

1,28

1,26

Fiğ (Macar ) (Yeşil Ot)

4.200

7.374

718.342

1.028.563

0,58

0,72

Korunga (Yeşil Ot)

89.915

139.006

1.936.940

1.982.047

4,64

7,01

Mısır (Silajlık)

16.900

77.009

4.138.268

20.139.033

0,41

0,38

Nohut

425

31

3.595.289

455.000

0,01

0,01

Patates (Diğer)

12.302

28.564

1.448.572

4.750.000

0,85

0,6

Mercimek (Yeşil)

902

79

167.617

20.000

0,54

0,4

Mısır (Dane)

10

1

6.800.192

6.400.000

0

0

Şekerpancarı

3.490

15.767

3.224.477

19.465.452

0,11

0,08

Tritikale (Dane)

12.087

2.336

376.348

125.000

3,21

1,87

Yulaf (Dane)

11.906

801

994.379

225.000

1,2

0,36

Yonca (Yeşil Ot)

173.218

328.366

6.502.107

15.714.381

2,66

2,08

Etiketler; #Hasat #Bayburt
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