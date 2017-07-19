Doğu Karadeniz’in Yem Deposu Bayburt’ta Hasat Yoğunluğu…

Doğu Karadeniz’in en büyük yem bitkisi üretim alanlarına sahip olan Bayburt’ta hasat yoğunluğu devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dekar yem bitkisi ekilişinin bulunduğu İl’de devam eden hasat neticesinde Karadeniz’in sahil illerine önemli miktarda ot sevkiyatı yapılıyor. Dönem itibari ile hasat yoğunluğunun gözlendiği tarım arazilerinde özellikle ot balyalarının oluşturduğu farklı görüntü dikkati çekiyor.

Bayburt’taki yem bitkileri üretimi hakkında bilgiler veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut 210 bin hektar mera alanı olan Bayburt’un yaklaşık 300 bin dekar yem bitkileri üretim alanı ile bölgenin önemli kaba yem üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“İlimiz, Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük mera alanlarına sahip olmasını yanında aynı zamanda bölgenin makineli tarıma uygun en fazla işlenebilir arazilerine sahiptir. Yetiştiricilik olarak ise üretimimiz daha çok hububat ve yem bitkisi ağırlıklı. Özellikle yem bitkisi üretiminde Bayburt bölge için önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'nin; korunga üretiminin % 5’i, Yonca ve Tiritlikle üretiminin % 3’ü, Bayburt'ta yapılmaktadır.

Özellikle yem bitkisi üretimi ilimiz için önemli olduğu kadar bölge hayvancılığı içinde son derece önemli. Çünkü üretimin önemli bir kısmı, Karadeniz sahil illerimizdeki hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacını karşılamakta. Bu yıl genel olarak verim iyi durumda, lokal olarak bazı bölgelerde dolu ve don zararından dolayı verim düşüklükleri de söz konusu oldu.

Tabi son yıllarda özelikle silaj üretiminde de büyük bir artış var. İlimizde son dönemde artan sulama yatırımları hem yem bitkisi üretimini hem de silaj üretimini olumlu yönde etkiliyor. Bu doğrultuda bizde çiftçilerimize yönelik, yeşil ot silajı, paket silaj, yem bitkileri tohum desteği, nadas alanlarla ilgili çalışmalar gibi yürüttüğümüz birçok proje var. Bu çalışmaların hepsi mevcut bu üretimin katlanarak artmasına, hayvancılığın ana gideri olan yem maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan inşaatı devam etmekte olan Bayburt Tarım Hayvancılık Yerleşkesi ile bu potansiyel ticari anlamda yeni ekonomik katkılar dönüşecek olup, Bayburt; bölgede hem tarımsal üretim merkezi, hem de tarımsal üretimin ticari merkezi konumuna gelecektir. ” Dedi.

Cinsi ve Kullanım Şekli Bayburt Türkiye Bayburt / Türkiye Oranı % Miktarı % Miktarı % Tarım Arazisi 104.379 29 23.762.000 31 0,4 Çayır-Mera 209.820 58 14.617.000 19 1,4 Orman-Funda-Çalılık 14.750 4 22.343.000 29 0,1 İşlenmeyen / Diğer 35.731 10 15.972.000 21 0,2 Toplam 364.680 100 76.694.000 100,00 0,5

Tarım Alanları Bayburt Türkiye Bayburt / Türkiye Oranı (%) Tarla Ürünleri 84.593 15.574.372 0,54 Nadas Alanı 19.096 4.049.998 0,47 Sebze Alanı 637 804.142 0,08 Meyve Alanı 54 3.329.217 0,00 Toplam 104.379 23.757.729 0,44