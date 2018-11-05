BAYBURT’DA BUZAĞI ÖLÜMLERİYLE MÜCADELE OLUMLU SONUÇLAR VERDİ ORAN YÜZDE 16’DAN YÜZDE 6’YA DÜŞTÜ Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı ve Hibe Malzeme Dağıtım Töreni düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan törende yaptığı konuşmada buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik bir önceki Tarım ve Orman Bakanı tarafından 2018 yılının buzağı ölümlerinin azaltılması yılı ilan edilmesine binaen başlatılan çalışmaların önemini koruduğunu ifade etti. Bayburt olarak projeye desteğini açıklayan illerin başında yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki Türkiye’de her yıl yüzde 15 nispetinde buzağı ölümü gerçekleşiyor. Bu da yaklaşık 600 ile 700 bin arası buzağıya tekabül ediyor. Bu rakam Türkiye’nin yıllık dışarıdan ithal ettiği hayvan sayısına eş değer. Dolayısıyla buradaki yaklaşımın mantığında biz buzağı ölümlerini azaltarak işe başlarsak oluşturacağımız katma değer ve yaşatacağımız hayvan sayısı ile milli ekonomiye, gayri safi milli hasılaya da çok önemli katkılar sağlayacağız. Ülke genelinde rakamlar böyle iken ilimizdeki buzağı ölüm oranları da ortalama bu değerler seviyesindeydi. Yüzde 16 önemli bir oran. Yılda 4 bin buzağıyı maalesef kaybediyorduk. Bu rakamın yüzde 6 civarlarına çekilmiş olması bu bakımdan çok önemli. Bu rakam şu anda 1800 civarlarına çekilmiş yaklaşık 2500 buzağı kurtarılmış durumda. Ortalama bir buzağının 4-5 bin TL olduğunu düşünürsek yaklaşık 10 milyon TL’lik bir katma değer oluşturmuş olduk. Bu da hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin sosyo ekonomik standartlarına katkı yaptığı gibi ilimizin ve ülkemizin ekonomisine de çok önemli bir katkı anlamına geliyor. Her ilden bu nispette bir kazanım elde edildiğini düşünürsek ülke ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlanacaktır.” dedi.

Buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik olarak Valiliğin himayesinde başlatılan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marifetiyle yürütülen 90 Günde 180 Eğitim Projesi’nin hedeflenen başarıyı fazlasıyla yakaladığını kaydeden Vali Pehlivan, “Benim de imkân buldukça katıldığım bu toplantılar salt bilgilendirme toplantısının ötesine geçti. Toplantılarımızı köy ve mahalle odalarında gerçekleştirdik. Bu toplantılarımız vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık taleplerinin ötesinde genel ihtiyaçlarını da değerlendirme imkânına kavuştuğumuz çok güzel bir sosyal bir kaynaşmaya vesile oldu. Elde edilen netice gösteriyor ki tarım ve hayvancılık sektörümüz bu çalışmalardan en verimli şekilde faydalandı.” diye konuştu.

Erken doğan buzağısını yaşatmak için evine alarak besleyen Çamdere Köyü’ndeki Turgay Güler’i hatırlatan Vali Pehlivan, “Buzağısına yaşama ümidini vurgulamak için Ümitcan ismini vermişti. Ümitcan şu anda yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. O Bayburt ilimiz için bir sembol oldu ve yaşama tutunarak bu konudaki çabaların da boşa gitmediğini gösterdi. Buna benzer nice Ümitcan’lar yapılan çalışmalar neticesinde hayvancılık sektöründe çiftçilerimize ümit ve somut katkı olmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan tarım ve hayvancılık projeleri kapsamında mera ıslahı ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Çiftçilerin kullanımı için ortak makine parkına yeni araçların eklendiğini ve araç sayısının yirmi sekize ulaştığını açıklayan Vali Pehlivan, bu parkları iki ilçede daha oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

Vali Pehlivan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Seracılık ve organik bal ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1 milyon TL değerinde bir proje daha başlatıldı. Bunun içerisinde organik kovan dağıtımı, eğitim programları ve benzeri çalışmalar var. Bal dolum ve paketleme tesisini iki ay önce açmıştık. Üniversitemizin TANAP ile yürütmüş olduğu Organik Bal Projesi devam ediyor. Bu noktada şunu da ifade edelim; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müz ile Üniversitemiz arasında işbirliği ve uyum içerisinde bu çalışmaların yürütülmesi gerçekten güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. İşin hem akademik boyutu hem de pratiğine yönelik müşterek adımlar daha verimli sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Meralara yönelik suluk dağıtımı çalışmaları da son derece önemli. Alana çıktığımızda hayvanların gölgelik ve suluklardan faydalandıklarını memnuniyetle görüyoruz. Bugün itibariyle 100 suluk daha dağıtarak 2 bin 200 rakamına ulaşmış olacağız. Bu ve benzeri çalışmalar inşallah artarak devam edecek. Hayvancılığın daha profesyonel noktalara gelmesi için ahır projeleri devam ediyor. Bu projeler çiftçilerimizin daha uygun koşullarda faaliyetlerini gerçekleştirmesi hem de hijyen ve ergonomiklik, kullanışlılık açısından da standartların yükseltilmesi anlamına geliyor. İnşallah ilgili kurumlar, çiftçi meslek kuruluşları ve çiftçilerimiz arasında bu birliktelik ve uyum devam ettiği sürece daha güzel neticeler elde edilecektir. Çiftçilerimizin emeği gayreti olmasa bu projeler uygulanamaz. Nitekim en son yaptığımız ve ilimizde bir ilk olan Organik Ürün Hasat Şenliği’nde bu emeklerin ürünlerini daha yakından görme şansımız oldu. Sizin emeğiniz gerçekten kıymetli. Bütün bu tarımsal hizmet ve faaliyetlerin merkezinde sizler varsınız. Değerli çiftçilerimiz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri saygı ve şükranla selamlıyorum. Bugünkü organizasyonu düzenleyen Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere katkı ve katılım sağlayan her kişi ve kuruma teşekkür ediyorum.” dedi.

Milletvekili Fetani Battal ise buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik projelerin son derece anlamlı olduğunu belirtti. Hayvancılığın zorluklarını yaşayarak gördüğünü ifade eden Milletvekili Battal, “Bunu bir bilinç, bilgi ve tecrübeyle yaptığınızda her şey değişiyor. Fakat ilkel şartlarda yaptığınızda buzağı hayatını kaybediyor. Artık bütün dünyada tarım ve hayvancılık daha stratejik hale geliyor. Dünyanın gidişatına yönelik tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu tedbirlerin Bayburt’ta buzağı ölümlerine öncelik verilerek ele alınması, bu hususta çalışmalar yapılması ve 2 bin 500 buzağının yaşatılması çok önemli. Biz emek verir çalışırsak tedbirler alabiliriz ve aldığımız tedbirler ekonomimize olumlu olarak yansır. Ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerinde ilerleyen Bayburt’umuzda bundan en güzel şekilde faydalanmaya devam eder.” şeklinde konuştu.

Buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalara Bayburt olarak ilk katkıyı sunmak için yola çıktıklarını kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut da konuyla ilgili eylem planı hazırlayarak Vali Pehlivan’a sunduklarını kaydetti. Çalışmanın Türkiye’de ilk olduğunu dile getiren Karabulut, “Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. ‘Ne gerekiyorsa hemen yapalım. Çalışmalara bizzat bende katılırım.’ dedi. Kış aylarında 200 köy toplantısı yaptık. Tarımda her işin öznesi çiftçi olduğu zaman sorunlar çözülür dedik. Dolayısıyla çiftçilerimizi işin merkezine koyup onlara dokunmamız lazım dedik. Bununla yetinmedik; hutbelerde dahi buzağı ölümleri ile ilgili uyarılarda bulunduk. Rektörümüzün destekleriyle üniversitemizde işin bilimsel kısmını çiftçilerimize anlatan bir konferans verdik. Hasta buzağılarımızı kurum garajımızda bakıp iyileştirdik. İçinde bulunduğumuz dönemde ne kadar anlamlı bir çalışma olduğunu anladık. Bayburt’ta bir yılda 2 bin 500 buzağıyı kurtardık. Tüm bu çalışmalardan dolayı Sayın Valimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Birçok çalışmamıza bizimle birlikte katılıp köy köy dolaştı. Ankara’dan dönüp evine geçmeden köydeki programa yetişme gayretinde olduğuna şahidim. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar bitmeyecek. Bu ölümleri yüzde 6’ya kadar düşürdük. Hedefimiz yüzde 4’ün altına düşürmek. ” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık çalışmaları ve çiftçilere verdiği destekler dolayısıyla sektör kuruluşları adına Vali Pehlivan’ı ‘Çiftçi Dostu Vali’ olarak ilan eden Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de 2018’in buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışma yılı ilan edilmesinin ardından Bayburt’un gerekli hazırlıkları tamamlayıp çalışmalara bir an önce başladığını bildirdi. Buzağı desteklerinin Bayburt’taki çiftçiler açısından önemli gelir kalemleri arasında olduğunu kaydeden Yıldırımtepe, “Bayburt’ta net olarak 90 bin hayvan varlığı mevcut. Desteklemeler arasındaki en önemli kalem bizler için buzağı destekleridir. Onun için bu konuyu önemsiyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Müdürümüze yaptıkları çalışmalar dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Tarımla ilgili bir çok sorunun çözümü Bayburt’tan çıkmıştır. Genç Çiftçi projesi Bayburt’tan başlamıştır. Buradan ayrı olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müz tarafından çıkarılan kurum bülteni mevcut. Bir sayısında Sayın Valimizin yeni doğan buzağıyı beslediği fotoğrafı kapak olarak kullanmışlar. Yabancı illerden ilimize gezmeye gelenler bu fotoğrafı gördüler. ‘Fotoğraftaki kim.’ diye sordular. Ben de ilimizin valisi olduğunu söyledim. ‘Ne kadar şanslısınız. Valiniz ahıra girmiş buzağı besliyor.’ dediler. Dolayısıyla ben Sayın Valimize tarım ve hayvancılık adına verdiği destekler dolayısıyla şükranlarımı arz ediyor ve kendisini tarım gönüllüsü olarak ilan ediyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, konuşmaların ardından özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut’a Başarı Belgesi verdi.

Törende Vali Pehlivan’a tarım ve hayvancılık faaliyetlerine verdiği destekler dolayısıyla çiftçi meslek kuruluşları ve çiftçiler ardına Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımer tarafından “Çiftçi Dostu Vali” plaketi takdim edildi.

Tören çiftçilere hibelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Akademisyenler, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.