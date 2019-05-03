Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan tarımsal üretiminde çeşitliliği artırmak ve çiftçilerin gelirlerini yükseltmek amacıyla İl Özel İdaresi kaynakları ile 136 ton tohum, 43 bin adet fide desteği sağladığını belirtti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada; “Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilimizde bitkisel üretimi geliştirmek, üretim çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerimize girdi desteği sağlayarak gelirlerini arttırmak amacıyla hazırlanan projeler kapsamında, çiftçilerimize 85 ton patates tohumluğu, 15 ton arpa tohumluğu, 15 ton yem bitkisi tohumluğu, 21 ton nohut tohumluğu ve 43.000 adet sebze fidesi desteği sağladık.” Dedi.

Bayburt’ta tarım ve hayvancılığın il için çok önemli ve öncelikli bir sektör olduğunu belirten Vali Pehlivan, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanları, ekipleri kış ayları boyunca “100 günde 200 eğitim toplantısı” hedefi ve “yerinde eğitim yerli üretim” sloganı ile tüm köylerimizde çiftçilerimize eğitimler verdi. Tarımsal proje ve devlet destekleri anlatıldı. Bunun yanında sorunlar talepler ve ihtiyaçlar bizzat yerinde tespit edildi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ve analizler neticesinde sürekli proje üretmekteyiz. İşte bu projelerden bir kısmını bu üretim sezonunda çiftçilerimize destek sağlamak amacı ile İl Özel İdaresi bütçemizden finanse etmek yoluyla, yerel kaynaklarımız ile hayat geçirdik. Bu projeler ile yapılacak üretimin il ekonomisine yaklaşık 4 milyonluk katkı sağlamasını bekliyoruz. Tarımın tüm alanlarındaki proje çalışmalarımızı ve desteklerimizi gerek yerel kaynaklarla gerekse bölgesel ve merkezi kaynaklarla devam ettirme çabası içerisindeyiz. ” Dedi.

Projelerin ve sağlanan desteklerin çiftçiler için hayırlı olmasını dilediğini belirten Vali Pehlivan, tüm çiftçilerin bereketli bir üretim sezonu geçirmesi temennisinde bulundu.