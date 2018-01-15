Buzağı Ölümleri İle Mücadelede Seferberlik Başlatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ nın “2018 yılı Buzağı Yılı olacak” talimatı üzerine Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafında Buzağı Ölümleri ile mücadelede seferberlik başlatıldı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut; buzağı ölüm oranını azaltmak adına ilimizde başlatılacak çalışmalara ait Bayburt Valiliğince 3 yıllık bir eylem planı hazırlandığını belirtti. Eylem Planı hakkında bilgi veren İl Müdürümüz Karabulut hedeflerinin Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar ile Bayburt ilinde buzağı ölüm oranı, 2018 yılında % 10, 2019 yılında % 6, 2020 yılında % 4’ün altına düşürüleceğini belirtti.

2018- Buzağı Yılı Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar;

1- Köy Köy Eğitim Toplantıları; İl ve İlçe Müdürlüklerince oluşturulacak eğitim ekipleri (8 Adet) vasıtasıyla kış döneminde tüm köylerde gece eğitimleri yapılacaktır. Buzağı ölümleri ile ilgili sebepler, alınması gereken önlemler konusunda yetiştiriciler bilgilendirilecektir.

2- Kadın Çiftçi Eğitim Toplantıları; Bayan personellerden kadın çiftçi eğitim ekibi (4 Adet) oluşturulacaktır. İlimizde hayvanların doğum sonrası bakım işlemlerini daha çok kadınların üstlenmesi ve yavru hayvana kadın çiftçilerimizin daha fazla şefkat ve hassasiyet göstermesi nedeni ile köylerde kadın çiftçilere yönelik eğitim verilecektir. Kış döneminde gündüz yapılacak bu eğitimlerle kırsaldaki kadınlarımızın buzağı ölümleri ve bakımı konusunda bilgi donanımları arttırılacaktır.

3- Bilgilendirme Kitapçıkları; Buzağı bakımı cep kitapçıkları hazırlanarak tüm yetiştiricilere dağıtılacaktır.

4- Anket Çalışmaları: Yapılan çalışmaların etkinliğini takip etmek ve doğru planlamalar yapmak amacıyla tüm köylerde anket çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar istatistiksel olarak analiz edilerek çalışmalar gözden geçirilecek, gerekli tedbirler alınacaktır.

5- Hastalık teşhis çalışmaları; İl Müdürlüğü, buzağı ölüm nedenlerinin sağlıklı teşhisi ve takibi amacıyla il müdürlüğü bünyesinde bir ön tanı ünitesi kurulacaktır.

6- Yetiştirici Doğum Takip Takvimi; Yetiştiriciler için doğum takip takvimleri hazırlanarak yetiştiricilerin işletmede gebe hayvanların koruyucu aşı dönemlerini, doğum ve ölüm oranlarını doğru ve basit bir şekilde takip etmeleri sağlanacaktır.

7- Malzeme desteği: Buzağı ölümlerinin önlenmesinde büyük öncelik taşıyan göbek kordonunun dezenfeksiyonu için tüm işletmelere ücretsiz tentürdiyot dağıtılarak yetiştiricilere önemi anlatılacaktır. Buzağı bakımının önemini yetiştiricilere aktarmak için tüm işletmelere ücretsiz biberon dağıtılacaktır.

8- Aşı Serum Uygulamaları: Merkez ve ilçelerde belirlenen pilot köylerde ücretsiz septisemi aşısı ve serum uygulaması yapılacaktır. Değişik kaynaklarla aşı ve serum uygulamasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

9- Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile mücadele; Bakanlık Program ve talimatları doğrultusunda bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele en etkin şekilde yürütülecektir. Aşılama çalışmaları ve hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması noktasında ilgili tüm kurumlar işbirliği sağlayacaklardır.

10- Hayvan Besleme; Beslenmeye bağlı hastalık ve buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla çiftçilere hayvan besleme ve rasyon hazırlama eğitimleri verilecektir.

11- Serbest Veteriner Hekimlerinin Yönlendirilmesi; Özel Kliniklere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılarak, buzağı ölümleri ve koruma aşıları konusunda yoğunlaşmaları sağlanacaktır.

12- Özel Projeler Uygulanması: Buzağı ölümlerinin sebepleri, ön teşhis merkezi, aşılama ve diğer koruma tedbirlerine yönelik Bölge Kalkınma İdaresine kapsamlı bir proje hazırlanacaktır.

13- İşletme Altyapılarını İyileştirilmesi: İldeki Hayvancılık İletme altyapılarının iyileştirilmesine yönelik, yeni ahır Yapım projelerine ağırlık verilecektir. Küçük ve orta ölçekli ahırların iyileştirilme çalışmaları yapılacaktır. Bu işletmelerde özellikle temiz içme suyu ve havalandırma sorunları giderilecektir.

14- Duyuru, Uyarı Bilgilendirme Çalışmaları;

a) Üniversite işbirliği kış döneminde yetiştiricilere yönelik konferanslar yapılacaktır.

b) Doğum döneminde yetiştiricilerin uyarılması için düzenli SMS, basın bildirisi, broşür gibi vasıtalar yoğun olarak kullanılacaktır.

c) Afişler hazırlanarak, köy kahveleri, hayvan pazarları köy odaları gibi yerlerde görsel bilgilendirmeler yapılacaktır.

d) İl Müftülüğü ile irtibata geçilerek özellikle köy camilerindeki hutbe/vaizlerde meraların önemi konusunda bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.

e) Yerel ve bölgesel basın (gazete-radyo-tv) üzerinden konunun önemini yansıtacak programlar yapılacaktır.

İl Müdürü Karabulut 90 Günde 180 Eğitim toplantısı sloganı ile 2018- Buzağı Yılı Eylem planındaki bu 14 maddenin köy köy, işletme işletme tüm yetiştiricilerimize anlatılmaya başlandığı ve köylerde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin de bu toplantılara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.