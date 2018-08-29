Ülkemizin önemli ekolojik vadilerinden birisi olan Çoruh Vadisinde yetiştirilen organik ve yerel ürünlerin tanıtımını yapmak ve vadinin doğal, kültürel ve turistik değerlerini öne çıkarmak amacıyla yapılacak olan “Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliği” 1 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bayburt Valiliğince “bu adımı birlikte atalım” sloganı ile başlatılan ve 18 köyü kapsayan “Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliği” bu yıl Aslandede köyünde yapılacak.

Bölge için bir ilk olma özelliği taşıyan hasat şenliği her yıl başka bir köyde düzenlenerek, Çoruh Vadisinde yetişen organik ve yerel ürünlerin yanı sıra, vadinin zengin doğal ve kültürel tüm özelliklerinin öne çıkarılarak tanıtılması amaçlanıyor.

Orsor Balı, Kan domatesi, İspir fasulyesi, gibi zengin değerli ürünlerin yetiştirildiği Çoruh Vadisi aynı zamanda eşsiz doğası ile doğa sporları için önemli bir potansiyel barındırıyor. Uluslararası bir marka olan Baksı Müzesin bulunduğu Çoruh Vadisi ziyaretçi sayısını her geçen yıl arttırıyor.

Yerel ürün yarışmaları, doğa sporu yarışmaları ve kültürel etikliklerin yapılacağı “Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi 1. Organik Hasat Şenliği” 1 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10: 15’te Aslandede köyünde başlayacak. Yöre halkı ve il dışından birçok ziyaretçinin katılması beklenilen şenlik için Bayburt Belediyesi önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Aynı zamanda yerel ve organik ürün satışının yapılacağı şenliğe tüm halkımız davetli olup; proğram aşağıdaki şekildedir.

Program :