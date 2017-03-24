Bayburt’ta Yulaf ekimi arttı

Yulafın Yem Bitkisi Destek Kapsamına Alınması İlimizde Yulaf Ekimini Arttırmıştır.

Bayburt’ta Yulaf ekimi arttı
24 Mart 2017 Cuma 13:09
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Bayburt Ziraat Odası Başkanı  Abuzer Yıldırımtepe:

Hayvancılığın giderek arttığı ilimizde yulafın yem bitkisi kapsamına alınması yulaf ekimini arttırmıştır.

2017 yılı bahar ekim sezonunda satılan yulaf tohumu miktarına bakıldığında 5 bin hektar alan yulaf ekimi yapılacaktır. 93 bin büyükbaş, 62 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olan ilimizde direk hayvan bakım beslemede önemli katkıları olan yulaf otunun hayvan bakımından hem maliyetleri düşürecek hem de dekar başına ödenen 45 TL’lik destekle 2.250.000,00 TL tarımsal destek sağlanacaktır.

Bir takım tarımla alakalı problemlerin çözümü ileriye dönük tarımsal destek kalemlerin arttırılması konusunda ilimizde yapılan, önerilen ve giderilmesini istediğimiz problemler ülke çapında çözümü yapıldığında ülke çapında tarıma fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda yulafın yem bitkisi kapsamına alınması teklifini Bayburt Ziraat Odası tarafından Sayın Vekilimiz Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ na iletilmiş, vekilimizin üstün gayretleriyle yulaf yem bitkisi kapsamına alınmış tüm Türkiye çiftçisi de bu destekten faydalanacaktır.

Tarıma vermiş olduğu önem ve hassasiyetten dolayı Sayın Vekilimiz Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

                                                  

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