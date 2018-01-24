Bayburt’ta Meralara Büyük Yatırım

3000 suluk, 300 gölgelik, 30 Barınak, 300 bin dekarda ıslah projesi… Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında 2017 yılında köy meralarına 350 adet suluk, 70 adet gölgelik kazandırıldı. 2014 yılında başlatılan proje kapsamında bu güne kadar köy meralarına toplam 2000 adet suluk, 130 adet gölgelik yapıldı.

Bayburt’un en önemli tarımsal potansiyellerinden birisinin sahip olduğu 210 bin hektarlık mera varlığı olduğunu söyleyen İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, mera kullanım verimliliğini artıracak çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

Bayburt olarak bu konuda Türkiye genelinde en fazla çalışma yapan illerin başında geldiklerini ifade eden Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Ülke hayvancılığımız için olduğu gibi Bayburt hayvancılığı için de meralar çok önemli. Hayvancılığın konuşulduğu her platformda et meselesi aslında ot meselesi diyoruz. Tabii ilimizde önemli bir mera potansiyeli mevcut. Yüzde olarak Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı. Dolayısı ile bu potansiyeli avantaja dönüştürmek, meraları doğru ve etkin kullanmak, verimliliklerini arttırmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla 2014 yılında Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesinin adıyla bir çerçeve proje başlattık. Çerçeve diyorum çünkü bu aslında Bayburt tüm meralarının ıslahı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsayan 10 yıllık program ve birçok alt projeden oluşuyor. Ne yapıyoruz bu kapsamda; meraları ve mera sorunlarımızı gruplandırarak bunların çözümüne yönelik farklı kurumlardan farklı kaynaklardan farklı projeler yürütüyoruz.

Öncelikle su işi çok önemli, mera ne kadar iyi olursa olsun hayvan su ihtiyacını 2-3 km den karşılıyorsa meradan aldığı yemi yolda tüketiyor. Bu amaçla tüm mera alanlarımızda içme suyu sorununu çözelim dedik. Toplamda 3000 suluk(sıvat) planlaması yapıldı, bu yıl yaptıklarımızla beraber 2000 rakamını geçtik. Diğer yandan ihtiyaç olan tüm köy meralarımıza gölgelik planlaması yaptık. Yaklaşık 300 adet, bunlarında 130 adedi bu yıl itibari ile bitti. İlgili kurumlardan bütçe ve kaynakları onaylanmış 2019’a kadar bu çalışmalar bitecek. Yine Mera besisinin yoğun olduğu köylerimizde 30 adet barınak planlaması yaptık. Özellikle otlatma sezonu boyunca gece merada kalan besi hayvanları için. Bu yıl bu çalışmamız başlıyor.

Diğer yandan mera vasıfları tamamen bozulmuş köylerde özel ıslah projeleri uygulayarak, gübreleme suni mera tesisi gibi çalışmalarla, bu meraları yeniden üretime kazandırıyoruz. 10 yerleşim biriminde 90.000 dekar alanda bu projeler tamamlandı, 6 yerleşim biriminde 120.000 dekar alanda devam ediyor. Planlamamız dâhilinde 2023 yılına kadar toplam 300 bin dekar alanda bu çalışmalar tamamlanacak.

En temel konulardan biriside meraların doğru kullanımı, aşırı ve erken otlatmanın önlenmesidir. Bu hususta da her yıl detaylı otlatma planları hazırlıyoruz. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ayrıca özellikle kış döneminde tüm köylerde yaptığımız eğitim çalışmalarında çiftçilerimize bu konunun önemini anlatarak bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Tüm bu çalışmalar ve projenin diğer faaliyetleri ile 2023 yılına kadar Bayburt’un tüm meralarının ıslah edilerek hayvancılığa katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı ve meralarımızda sürdürülebilir bir kulanım kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.” Dedi.