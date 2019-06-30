Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçilere girişimcilik eğitimlerinin verilmesi yolu ile uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak tarımda kadın girişimciliği artırmak amaçlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa başvuruda bulunan 40 kadın çiftçiye, İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli 5 günlük Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmiştir. Kadın çiftçiler tarafından eğitim sonrası ilçe/il müdürlüğü çalışanlarının desteği ile projelerinin hazırlanması sağlanmıştır. İl jürisi tarafından, kadın çiftçilerin hazırladığı projeler içinden il içerisinde dereceye giren ilk 10 proje belirlenmiştir. Rize İlinde düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni’ne dereceye giren ilk 10 proje sahibi kadın çiftçiler ile programa katılarak, dereceye giren ilk 3 proje törende ilan edilmiştir.

İlimizden ilk üç dereceye giren kadın çiftçi projelerinin Bakanlığımızca Türkiye Finali Proje Değerlendirme jürisi tarafından Türkiye Finali Kapsamında Projelerin Değerlendirilmesi yapılacaktır. Dereceye giren projeler 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde “Girişimci Kadın Çiftçi Ödül Töreni”nde ilan edilecektir. Finalde dereceye giren projelere 10.000-40.000 TL, arasında destekleme verilerek hayata geçirilmesi teşvik edilecektir.

Rize’de düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı’na katılan kadın çiftçilerimiz için, 27.06.2019 Perşembe günü saat:14.00’te Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Sayın Valimizin değerli eşi Yıldız Pehlivan hanımefendinin katılımı ile ödül ve hediye takdim töreni yapılmıştır.

Proje pazarında, 1. olan kadın çiftçimize 3 bin TL, 2.olan kadın çiftçimize 2 bin TL ve 3.olan kadın çiftçimize de bin TL’lik ödül çekleri, Sayın Valimizin değerli eşi Yıldız Pehlivan hanımefendi tarafından takdim edilmiştir. Proje pazarına katılan 10 kadın çiftçimize programa katılan protokol üyelerinin değerli eşleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.

Ödül töreni, kadın çiftçilerimizin projelerini tanıtımı ve birlikte fotoğraf çekimi ile son bulmuştur. Türkiye finaline katılacak olan kadın çiftçimize başarılar dileriz.