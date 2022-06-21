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BAYBURT VALİLİĞİ’NDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıda arazi toplulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunlar ele alındı.

BAYBURT VALİLİĞİ’NDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
21 Haziran 2022 Salı 22:46

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım arazilerinin parçalı yapısına son vermek ve toprak verimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği arazi toplulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında ekim alanları yeniden düzenlendi, tarıma elverişsiz sahalar ekilebilir hale getirildi. Toplulaştırma çalışmalarında yaşanılan sorunların çözümü için Bayburt Valiliği’nde toplantı düzenlendi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda arazi toplulaştırma planları görüşüldü. Çalışmaların sona erdirildiği tarım arazilerinde çiftçilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda köy muhtarlarının çalışmalara ilişkin şikâyetleri teknik heyet tarafından dikkatle not edildi. Çiftçi memnuniyetinin birinci öncelik olarak belirlendiği görüşmelerde sorunların alanda çözümü için karara varıldı. Ayrıca tarla içi yollar ve tarımsal desteklemeler noktasında sorun yaşayan çiftçiler için de gerekli adımların hızlıca atılması ortak fikir olarak öne çıktı.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya Milletvekili Fetani Battal, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan, Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Kişi, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdulhamit Silsipür, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile köy muhtarları ve ilgili kurum uzmanları katıldı.

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