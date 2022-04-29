Bayburt Üniversitesinde Organik Tarım Çalışmaları Devam Ediyor

Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda yerli üretime katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi öz kaynaklarıyla, uygulama ve araştırma sahalarında çeşitli ürünlerle tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çeşitli çalışmalar da sürdürülüyor. Organik koşullarda yetiştirilen farklı bitki çeşitlerinin yanı sıra tarımsal üretime katkı sunacak çalışmalar devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan bu çalışmalar kapsamında; fide dikimleri Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm üretim alanlarının en iyi şekilde tam kapasite bitkisel üretime devam ettiği bu süreçte, bilimsel çalışmalara da destek sunmak amacıyla ilk fideler toprakla buluştu.

Bu bağlamda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; bölgeye, şehrimize ve Üniversitemize organik tarım alanında hem üretim hem de bilimsel çalışma anlamında destek ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi dile getirdi.