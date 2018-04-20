Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Orman İl Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikle, Baberti Külliyesi’ne fidan dikimi yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Tema Öğrenci Kulübü, Bayburt Üniversitesi Genç Atılım Kulübü ve öğrencilerin katılımıyla yapılan fidan dikimi ile Üniversitenin çehresinin doğayla iç içe olacağı kaydedildi.

Fidan dikimine öğrencilerin yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Üniversite Genel Sekreteri Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman, Bayburt Orman İl Müdürü Zeynel Yalçındağ da katıldı. Fidan dikimi hakkında konuşan Çiğdem, ağaç Dikmen’in gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras olduğunu söyledi. Çiğdem ayrıca, öğrencilerin de kendi çabalarıyla çevre yeşillendirmesine katılmalarını beklediklerini ifade etti.