Bayburt'ta Arazi toplulaştırma devam ediyor.

Bayburt’ta Arazi Toplulaştırma oranı %48 ve devam edecek.

BAYBURTGÜNDEM- Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan Arazi toplulaştırma çalışmaları ilimizde devam ediyor.

“Bayburt Merkez ve Demirözü Arazi Toplulaştırma TİGH Tamamlama projesi” adı altında devam eden çalışmalar, Bayburt Merkez İlçesine Bağlı Çayıryolu, Çorak, Günedoğru, Kırkpınar, Kitre, Tomlacık, Oruçbeyli, ve Rüştü Köyleri ile Demirözü İlçesi Merkez (Esentepe ve Şirin Mahalleleri), Çatalçeşme, Çakırözü, Güneşli, Çiftetaş, Karayaşmak ve Gümüşhane İli Köse İlçesi Salyazı ile Örenşar Köyleri olmak üzere toplam 17 yerleşim birimine ait arazileri kapsamaktadır.

Söz konusu işin fiziki gerçekleşmesi % 48 seviyesindedir.

Haber :Murat Aydın