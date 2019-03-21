Bayburt'ta, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla 20 bin fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünce Bayburt Valiliği önünde kurulan standa gelen vatandaşlar, dağıtılan 10 bin sarı çam, 8 bin badem, bin mavi ladin bin de ceviz fidanından aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'ta her geçen yıl artan nispette ağaçlandırma yapıldığını söyledi. Ağaçlandırma faaliyetlerinin il genelindei Orman İşletme Müdürlüğünce her yıl artan sayıda yapıldığını belirten Pehlivan, "Geçen yıl bir milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl da yine yoğun şekilde hem ağaçlandırma hem erozyonla mücadele hem de mevcut orman alanlarında iyileştirme, rehabilitasyon çalışmaları yapacağız." dedi.

Vali Pehlivan, bu çalışmalar kapsamında vatandaşlardan da mevcut alanların korunması ve kendi imkanlarıyla ağaçlandırma yapmaları yönünde beklentilerinin olduğunu kaydetti. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın insanları ağaç ve ağacın medeniyetimizdeki yeri konusunda herkesi bir kez daha düşünmeye sevk etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fidan dağıtımına, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ile bazı kurum müdürleri de katıldı.



