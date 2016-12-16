BAYBURT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında 2016 yılında köy meralarına 450 adet suluk, 50 adet gölgelik kazandırıldı. 2014 yılında başlatılan proje kapsamında bu güne kadar köy meralarına toplam 1600 adet suluk, 100 adet gölgelik yapıldı.

Türkiye genelinde Bayburt’un bu alanda en fazla çalışma yapan birkaç il arasında olduğunu belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut;

“Bayburt hayvancığın çok yoğun olduğu, özellikle de mera hayvancılığının ön plana çıktığı bir il konumunda. Çünkü Bayburt yüzölçümünün yaklaşık % 57’si çayır ve mera. Bu rakam ülke ortalamasının 3 katı. Yani ülke mera varlığımızın % 1,5’u Bayburt’ta bulunmaktadır. Dolayısı ile mera varlığımız Bayburt için çok önemli bir potansiyel. Bu potansiyelin hayvancılıkta üretime ve avantaja dönüştürmek için meraların doğru ve etkin kullanımı, verimliliğinin arttırılması stratejik öneme ve önceliğe sahip bir husus.

Bu doğrultuda Bayburt’un tüm köylerinde meralarda otlatma verimliğini etkileyen öncelikli sorunların çözümü için 2014 yılında bir proje başlattık. 5 yıllık bir planlama kapsamında ilimizin bütün köy meralarında hayvanların içme suyu ve gölgelik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefledik. 5 yıllık projenin toplam maliyeti yaklaşık 2,5 milyon TL.

2014 yılında başlatılan proje kapsamında bu güne kadar köy meralarına toplam 1600 adet suluk, 100 adet gölgelik yapıldı. Önümüzde iki yıl boyunca yapılacak olanlarla birlikte toplamda Bayburt meralarına 2500 adet suluk ve 300 adet gölgelik kazandıracağız.

Meralarımızın bu anlamda bir sorunu kalmayacak ve hayvancılık için daha elverişli kullanıma sahip olacaklar. Hayvancılık bizim öncelikli alanımız. Hayvancılık gelişirse, Bayburt’ta tarım gelişir, ekonomi gelişir, Bayburt gelişir. Buna inanıyoruz. Bu anlamda projelerimize her türlü desteği sağlayan başta Sayın Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere, Sayın Valimize ve Sayın Milletvekilimize de şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.









