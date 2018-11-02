​Alternatif Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği kapsamında İlimizde ilk defa yetiştiriciliği yapılacak olan Goji Berry ( Kurt Üzümü) bitkisinin üretim alan tesisi İlimiz Darıca Köyünde yapıldı.

Bayburt Tarım İl Müdürlüğünün teknik desteği ile girişimci Hasan AYDIN 'ın 10 dekar alana tesis ettiği bahçenin bölge çiftçisine örnek teşkil edeceği öngörülmektedir. Yapılan denemelerde İlimiz iklim koşullarına adapte olduğu belirlenen Goji Berry bitkisinin halk arasında bilinen ismi Kurt Üzümüdür. Goji Berry meyvesinin soğuk hava sevmesi, İlimizde son derece rahatlıkla üretiminin yapılmasını sağlamaktadır. Kurt Üzümü meyvesi için soğuk havaların üretime katkıda bulunması, doğa açısından gerekli koşulların birçoğunu karşıladığını göstermiştir. Kurt Üzümü bitkisin hiç su istememesi kurak ve verimsiz topraklarda yetiştiriciliğinin yapılabilir olması İlimiz için alternatif gelir getirici ürün statüsünde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Müftüoğlu yaptığı açıklamada;

Anavatanı Tibet, Moğolistan bölgesi olduğu için çok düşük sıcaklıklara bile dayanıklıdır. Kışın yapraklarını döken, çalı formunda uzun ömürlü bir ağaçtır. Tohumdan ve çelikten üretilebilir. Toprak konusunda çok seçici olmamakla birlikte hafif killi, milli, drenajlı toprakları sevmektedir.

İnsanlar özellikle son zamanlarda yediklerine daha fazla dikkat etmeye başlamıştır. Kurt üzümü besleyici ve iyileştirici özelliği sayesinde oldukça değerli hale gelmiştir. Kurt üzümü dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biridir. Kurt üzümü farklı toprak türlerine ve çeşitli sıcaklıklara kolay adapte olabilen dirençli bir bitkidir. Kısa ve uzun çeşitleri olan bu bitki üç metreye kadar büyüyebilir. Kurt üzümü asmadan çok çalı formundadır. Budanabilir, kısaltılabilir ve süs bitkisi olarak kullanılabilir. Tam bir şifa kaynağı olan goji berry meyvesi doğru iklim bölgesinde yetiştirildiğinde çok karlı bir yatırım olacaktır. Özellikle soğuk iklimi seven meyve İlimizin çoğu bölgesinde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulmaktadır. Aktarlarda en çok satılan ürünlerden ilk 5'te olmasını ve kilosunun ortalama 50 TL'ye satıldığını düşünürsek "ne yetiştiriciliği yapsam" diyenler için goji berry, kazançlı ve gözardı edilmemesi gereken bir tarım ürünüdür.

GOJİ BERRY YETİŞTİRİCİLİĞİ

Rakım: Ülkemizin her bölgesinde, 200-2000 m rakım arasında yetişen bir bitkidir. Nemli sahil iklimlerine mantari hastalık ve/veya meyve aşırı sulu olduğu için uygun değildir.

Ömrü: Yaklaşık 100 yıldır. Kök ölmediği sürece sürgün vermeye hazırdır. Biyolojik yapısı gereği hızlı büyüyen ve fidan dikildiği yıl dahi çabuk meyve veren bir çalı grubu bitkidir.

Erkek-Dişi fidan: Kendne dölleyendir. 1/50 oranında tozlayıcı erkek fertler dikildiğinde ise yabancı döllenme rezervini kullanarak, % 20 oranında verim artışı sağlanmaktadır.

Su İsteği: Bölgelere göre oranı değişmekle beraber, özellikle İlk yıllarda yaz kuraklığını atlatabilmek ve arzulanan verim için için mutlaka sulama gereklidir. İdeal sistem damla sulamadır. Yağışın yeterli olduğu bölgelerde İleri yıllarda kademe kademe azaltılarak 3-4 yıl sonra sulamaya son verilebilir.

Fidan Üretimi: Goji berry iki türlü yetiştirilir: Birincisi tohumdan ikincisi çelikleme yöntemi ile yetiştirme de mümkündür. Tohum ekim ortamının ısısı 20-25 derece olduğunda yedi ile on gün içinde çimlenme görülmesi gerekir. Bu süre ortam sıcaklığına ve ekilen tohumun cinsine bağlı olarak daha erken de görülebilir.

GOJİBERRY NİN BUDANMASI

Fidan Dikildiğinde: Goji berry fidanları bahçeye dikilip, ortalama 1 m lik kamış/çıtalara bağlanıp, 30 cm den tepe kesimi yapılmalıdır. Böylece gövdenin güçlenip kalınlaşması sağlanır.

1.Yıl: İlkbaharda yaklaşık 60 cm den tepe kesme işlemini tekrarlanmnalıdır. Çatal sayısı da en güçlülerinden 3 e indirilmelidir. Amaç: Hem gövde kalınlaşması hem de taç yapması için. .Yoksa tek dal olarak yukarı uzayıp gider. Kendini taşıyamayan bir gövde ortaya çıkar.

2. Yıl ve Sonraki Yıllar: İlerleyen zamanlarda ağacımıza, 1.30 cm den budanır.Ters armut gibi bir şekil verebilmek için her ilkbaharda budamayı tekrarlamalıyız. (Max. hasat boyu 1.75 cm)

BUDAMA ZAMANI: Fidanlar uyanmadan hemen önce (Mart ayı başlarında) yapılmalıdır. Yaz ortasında budama yapılması meyve verimini düşürecektir.

Toprak İsteği:Derinliği: Goji berry bitkisinin fazla toprak seçiciliği fazla yoktur. Köklerin gidebileceği toprak derinliği en az 70 cm olmalıdır. Fidan dikilecek sıralar üzerinde mümkün olduğunca derin bir toprak işlemesi önerilir.

Toprak Cinsi: Balçık topraklar idealdir. Killi balçık ve kumlu balçık topraklar da uygundur. Toprak tahlilne göre organik madde ve gübre takviyesi yapılmalıdır.

Işık İsteği. Doğrudan güneş ışığı ister. Gölgeye uygun değildir.

Hasat Zamanı: Haziran ayında başlayıp, Ekim ayına kadar yaklaşık 5 ay sürer. Aynı dalda hem çiçek, hem ham meyve hem de olgun meyve vardır.

Verim Miktarı: Normal bakım ve gübreleme şartlarında, serçe zararlısına karşı tedbir alınmak kaydı ile verim tablosu;

AĞACIN VERİMİ