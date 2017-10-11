Bayburt'a yatırım yapmanın tam zamanı

İsteyene ahır, isteyene fabrika, İsteyene mandıra, isteyene konaklama… Aklınızdan geçen her türlü kırsal kalkınma yatırımına % 50 hibe desteği…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 12. Etap proje başvuruları başlamış olup, bu kapsamda Bayburt’ta yapılacak olan tarımsal yatırımlara % 50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Konu hakkında açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir KARABULUT şunları söyledi. “Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik, yeni yatırım kapasite artırımı ve tamamlama niteliğindeki projelere % 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Hayvancılıkta birincil üretime yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımların yanı sıra, her türlü tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme yatırım projeleri hibe desteğinden yararlanabilmektedir. Konularına göre 1,5 milyon TL ile 2 milyon TL arasında limiti olan projelere % 50’si hibe olarak bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Ayrıca destek programının kapsamı genişletilmiş olup, tarım hayvancılıkla ilgili projelerin yanı sıra; kırsal turizm ve el sanatları gibi konularda yapılacak yatırımların da proje destek kapsamına alınmıştır. Yani yukarıda belirtilen tarımsal konulara ilaveten kırsal turizm başlığı altında; kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı vb.) içinde barındıran tesislere (alınacak makine ekipman ve malzemeler dahil) % 50 destek sağlanmaktadır. Yine el sanatları başlığı adı altında Ahşap işi, Metal işi, Taş işleme, Dekoratif taş işi, Cam eşya, dokumacılık, Folklorik bebek ve giysi yapımı, Alçı işleri/tandır yapımı, Dikişçilik, nakış işleme, örgü gibi başlıklarda yapılacak yatırım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.

Diğer yandan Sayın Maliye Bakanımızın özel önem verdiği Bayburt Organize Sanayi bölgemizde yapılan yatırımlarla; Organize Sanayi Bölgemizin elektrik, kanalizasyon, arıtma, içme suyu, parke yol ve doğalgaz altyapısı bitme aşamasına gelmiştir. 23 il’de başlatılan cazibe merkezleri programında yer alan Bayburt, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanabilmektedir. Üretim ve yatırımına yönelik her geçen gün artan destek ve teşvikler, ilimizde sanayi yatırımlarına yönelik altyapı hizmetlerinin tamamlanması ile daha büyük bir fırsata dönüşmüştür.

Dolayısı ile İlimiz içinden ve dışından, ilimizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz. Bu desteklerden yararlanmak için İl Müdürlüğümüzle irtibata geçmeye davet ediyoruz.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Müracaat Yeri ve Süresi; Programa son başvuru tarihi 11.12.2017 olup, elektronik ağ üzerinden başvuru yapılmaktadır.

Program Kapsamındaki Yatırım Konuları; Proje Konusu Hibeye esas proje üst tutarı Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, faal/atıl tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

Tarımsal tesislerde kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,(Büyük baş Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Projeleri)

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yeni tesis başvurularında 2.000.000 TL

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında 1.500.000 TL.

Tamamlama niteliğindeki yatırım başvurularında ise 1.750.000 TL. Kırsal turizm yatırımları, (Otel, Pansiyon, Konaklama)

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

El sanatları ve katma değerli ürünler,

Bilişim sistemleri ve eğitimi, Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 TL.

Diğer yatırımlar için 500.000 TL. Tamamına % 50 hibe desteği

Destekleme konusunda ayrıntılı bilgi almak için; İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden müracaat edebilirsiniz