Bayburt’ta Arıcılara Bir Hibe Desteği Daha…

Bayburt arıcılık yatırımlarının destekleneceği 34 İl arasına dâhil edildi. Arıcıların bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemeleri alımına % 60 Hibe desteği verilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut daha önce Bakanlıkça hazırlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine Programı kapsamında arıcılık faaliyetlerinin destekleneceği 34 ilin belirlendiğini ve Bayburt’un da bu iller adasına dâhil edildiğini belirti.

Yaklaşık 10 gün sonra müracaatların başlayacağını belirten Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“5 bin TL'ye kadar hibe”

Bakanlığımızca yayımlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine Programı kapsamında arıcılık faaliyetlerinin destekleneceği 34 il arasına İlimiz de dâhil edilmiştir. Bu kapsamda ilimizdeki arıcılarımıza alet, ekipman ve boş kovan alımı için yüzde 60 oranında (5 bin TL'ye kadar) hibe desteği sağlanacak. Yaklaşık 10 gün sonra başlayacak olan müracaatlar, 30 gün devam edecek. Bu konuda önümüzdeki hafta tüm arıcılarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz.

Arıcılıkta son 5 yılda 3’e katladık.

Bayburt’ta arıcılık için çok önemli bir potansiyele sahip. Bunu değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğitim, üretim verim ve kalitesinin arttırılması, konaklama markalaşma gibi alanlarda yürüttüğümüz birçok proje ve çalışma var. Son 5 yılda yaklaşık kovan 3 kat arttı ama bunu yeterli görmüyoruz. Hedefimiz yüz bin kovanın üzerine çıkarak, il ekonomisine yıllık ortalama 100 milyonluk bir katkı yapmak.

Yeni başlayacak olan hibe desteği bu anlamda ilimiz arıcılığın belirlenen hedeflere ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak. Arıcılarımız için büyük önem arz eden; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemeleri alımına % 60 hibe (5000 TL) destek sağlamış olacağız.

Bayburt yararlanmadığı destek kalmadı gibi. Cazibe Merkezleri Programı tarım teşvikleri, Damızlık Düve, Mera Besi Hayvancılığı, DOKAP projeleri, Genç Çiftçi Projeleri, Arıcılık gibi birçok desteklemeden yaralanan iller arasında. Hakikaten çok fazla destekleme kalemi var. Tabii bu hususta Başta Sayın Maliye Bakanımız olmak üzere, Sayın Milletvekilimize, çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum