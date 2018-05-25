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Arıcılara Arı Ürünlerinin Sağlıkla İlişkisi Anlatıldı

Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, bölgedeki arıcıları bilgilendirmek amacıyla ‘Arı Kovanından Gelen Sağlık’ konferansı düzenledi.

Arıcılara Arı Ürünlerinin Sağlıkla İlişkisi Anlatıldı
25 Mayıs 2018 Cuma 16:42

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Özkök konuşmacı olarak katıldı. Konferansta, bölgede arıcılık için uygun floralarla birlikte, pek fazla bilinmeyen arı ürünleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Özkök yaptığı sunumda, ürünlerin çeşitliliğine dikkat çekerken, üretimin verimlileştirilmesi için arıcıların dikkat etmesi gereken uygulama ve tekniklere geniş yer verdi. Özellikle arı hastalıkları ve beslenmesi hususlarında arıcılara önerilerde bulunan Özkök, erken İlkbahar ve geç Sonbahar dönemlerinde, arıların bal ve polenlerle beslenmesi gerektiğinin altını çizdi. Laboratuvarda en sık karşılaştıkları kalite problemlerinin üretime bağlı hijyen süreçleri ile ilgili olduğundan bahseden Özkök, Varoa gibi parazit hastalıklarından korunmayı sağlayan bazı tedbirleri paylaştı. 
Konferansta, arıcıların sorularına da yanıt veren Özkök, yaşanılan problemlerin Türkiye çapında gözlemlendiğini ve Tarım Bakanlığı’nın gerekli adımları atmak üzere çalışmalar yaptığını söyledi. Konferans sonunda Özkök’e katılım belgesi takdim edildi. 
Konferansa, Konuşmacı Özkök’ün yanı sıra, Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Ecem Bayram, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Ziypak ve bölge arıcıları katıldı.

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