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ABUZER YILDIRIMTEPE ÇİFTÇİ SORUNLARINI TARIM BAKANINA İLETTİ…

Bayburt Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve merkez yönetim kurulu üyesi Abuzer YILDIRIMTEPE, merkez yönetimi ile birlikte yapılan ziyarette çiftçilerin sorun ve taleplerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye iletti.

ABUZER YILDIRIMTEPE ÇİFTÇİ SORUNLARINI TARIM BAKANINA İLETTİ…
17 Eylül 2018 Pazartesi 14:19

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetimi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı ve üst yönetimi ile çalışma toplantısına katılan Abuzer YILDIRIMTEPE; “Sayın Bakan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduk. Bayburtlu çiftçilerimizin selamlarını ileterek sahada yaşanan sorunları aktardık. Özellikle son dönemde çiftçilerimizi zor durumda bırakan gübre ve yem fiyatları ile ilgili çalışma yapılması noktasında talep ve önerilerimiz ilettik. Sayın Bakanın sorunlara hâkim olması ve bu sorunların öncelikli olarak ele alınacağını ifade etmesi bizi umutlandırmıştır ve memnun etmiştir. Aynı çalışma toplantısında konu bazında ilimiz tarımı ile ilgili diğer hususları da bakanlığın ilgili üst yöneticilerine aktardık.” Dedi.

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