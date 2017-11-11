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400 Ton Bayburt balı alıcısıyla buluştu..

Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Siypak Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, bal üretim ve satış durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Siypak yaklaşık 400 ton üretilen Bayburt Balının tamamına yakının satıldığını ve arıcıların genel olarak bu durumdan oldukça memnun olduğunu belirtti.

400 Ton Bayburt balı alıcısıyla buluştu..
11 Kasım 2017 Cumartesi 16:32

Vali Pehlivan, Bayburt Balı’nın markalaşması, coğrafi tescili, paketleme tesisi kurulması ile organik arıcılık konusundaki çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki yıllarda arıcılarımızın üretim, pazarlama ve kazanç düzeylerinin inşallah daha da artacağını ifade etti.​

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