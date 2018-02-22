300 Koyun Projesi Başvuruları Başladı

Çiftçileri Beştepe’de ağırlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, köyüne dönen ailelere 300 koyun projesinin detaylarını açıkladı. Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkânları ne kadar önemliyse tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeterli olması da o derece şarttır. Ülkelerin yükselişi de batışı da tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamalıyız.

300 Koyun Projesinin Detayları

300 Koyun Projesi kapsamında; 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi' açıklandı. Buna göre;

TİGEM, Ziraat Bankası aracılığı ile sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek. TİGEM, doğacak kuzuların alımını garanti edecek ve taban alım fiyatını önceden belirleyecek. Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olacak.

TİGEM, Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verecek. Bunun yanında sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verecek. Sütten kesimi müteakip kuzuları alarak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam edecek. Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptıracak.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek, toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme, olmak üzere toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim materyali sağlanacak.

Başvurular 21.02.2018 tarihi itibariyle elektronik ortamda başlamıştır.

Başvuru Süreci Şöyle İşleyecek:

1. www.300koyun.tigem.gov.tr internet adresinde ön başvurularının alınması,

2.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,

3.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,

4.Kazananların duyurulması,

5.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması.

6.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,

7.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,

8.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,

9.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,

10.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

Kimler Yararlanabilecek?

300 koyun projesinden yararlanacaklarda şu kriterler aranacak:

1) Üretim yapacağı yerin mera alanı,

2) Kaba yem üretebilirliği,

3) Hayvan varlığı,

4) Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

5) Hayvan barınağına sahip olması,

6) Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınacak.