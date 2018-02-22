 ﻿
Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
0
Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı
Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı
0
PEHLİVAN KOÇBAYIR KÖYÜ’NDE SILAYA GELEN GURBETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
PEHLİVAN KOÇBAYIR KÖYÜ’NDE SILAYA GELEN GURBETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
0
Kavcıoğlu Akit Tv’de dünden bügüne Ülkemize yapılan saldırıların arka planını anlattı.
Kavcıoğlu Akit Tv’de dünden bügüne Ülkemize yapılan saldırıların arka planını anlattı.
0
banner399

300 Koyun Projesi Başvuruları Başladı

Çiftçileri Beştepe’de ağırlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, köyüne dönen ailelere 300 koyun projesinin detaylarını açıkladı. Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkânları ne kadar önemliyse tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeterli olması da o derece şarttır. Ülkelerin yükselişi de batışı da tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamalıyız.

300 Koyun Projesi Başvuruları Başladı
22 Şubat 2018 Perşembe 15:06

300 Koyun Projesinin Detayları

300 Koyun Projesi kapsamında; 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi' açıklandı. Buna göre;

TİGEM, Ziraat Bankası aracılığı ile sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek. TİGEM, doğacak kuzuların alımını garanti edecek ve taban alım fiyatını önceden belirleyecek. Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olacak.

TİGEM, Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verecek. Bunun yanında sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verecek. Sütten kesimi müteakip kuzuları alarak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam edecek. Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptıracak.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek, toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme, olmak üzere toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim materyali sağlanacak.

Başvurular 21.02.2018 tarihi itibariyle elektronik ortamda başlamıştır.

Başvuru Süreci Şöyle İşleyecek:

1. www.300koyun.tigem.gov.tr internet adresinde ön başvurularının alınması,

2.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,

3.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,

4.Kazananların duyurulması,

5.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması.

6.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,

7.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,

8.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,

9.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,

10.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

Kimler Yararlanabilecek?

300 koyun projesinden yararlanacaklarda şu kriterler aranacak:

1) Üretim yapacağı yerin mera alanı,

2) Kaba yem üretebilirliği,

3) Hayvan varlığı,

4) Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

5) Hayvan barınağına sahip olması,

6) Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınacak.

banner397
Etiketler; #300 koyun
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Kurtuluşun 100. Yılı İçin Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Sonraki Haber
300 Koyun Projesi Başvuruları Başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.