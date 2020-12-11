2020 yılında Bayburt ve Gümüşhane 19 bin 500 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

Toplulaştırmada Başarı Yakalanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. ‘dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘2020 yılında Bayburt ve Gümüşhane İllerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE 19 BİN 500 HEKTAR ALANDA TOPLULAŞTIRMA YAPILDI

Genel Müdür Yıldız, ‘Bayburt ve Gümüşhane illerimizde 2020 yılında toplam 19 bin 500 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemi aşamasına gelinmiştir. Devam eden

çalışmalarla 19 bin 500 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar tapu tescil işlemleri de tamamlanarak hak sahiplerine arazilerinin tamamen teslim edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bayburt ve Gümüşhane illerimizde, toplulaştırma çalışmalarının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden, DSİ Genel Müdürlüğümüze geçtiği 2018 yılından günümüze kadar geçen zaman diliminde, Bayburt Merkez Demirözü Arazi Toplulaştırma ve TİGH tamamlama projesi dâhilinde yaklaşık 30 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının yapıldığını projenin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 33 bin 594 hektar alanda tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin bitirilmesinin planlandığını belirtmiştir.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.