Anadolu Ajansının Editör Masası programına konuk olan Maliye Bakanı Naci AĞBAL, çiftçilere yönelik yapılan arazi desteklemeleri ile ilgili müjdeli açıklamalarda bulundu. Çiftçilere verilen tarımsal desteklemelerde tapu şartını kaldırarak araziyi işleyene destek verilmesi yönünde 3 bakanlığın çalışma yaptığını belirten Maliye Bakanı AĞBAL, hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödeyerek kullanan çiftçilere kiralama kolaylığı getirilerek desteklemelerden yararlanabilmelerinin önünü açacaklarını ifade etti. Söz konusu düzenlemelerin hayat geçmesi ile yaklaşık 1 milyon çiftçinin tapu mülkiyet sorunlarından kaynaklanan destekleme mağduriyeti giderilmiş olacak.

Maliye Bakanı AĞBAL’ın yüzbinlerce çiftçiyi ilgilendiren müjdeli açıklamalarında “Hazineye ait tarım arazilerini özellikle kırsal kesimde ve köylerde çiftçilerimiz fiilen kullanıyorlar. Ecrimisil ödeyerek bu tarım arazisini kullanan vatandaşımız, bu tarım arazisini fiilen kullanmasına rağmen, üretim yapmasına rağmen tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanamıyor. Çünkü bizim tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmanız için ya mülk sahibi olmanız lazım yada kiracı olmanız lazım. İşte biz burada çiftçilerimize 2 yönlü bir destek sağlamış oluyoruz. Ecrimisil ödeyerek kullandığınız bu arazileri size ödediğiniz ecrimisil bedelinin yarısı kadar bir tutarla kiralayalım. Doğrudan kiralayalım, ihalede olmasın. Çünkü siz 2017 yılsonundan geriye doğru baktığımızda en az 3 yıldır bu araziliyi kullanıyorsunuz. Üretiyorsunuz. Yani ekonomiye değer katıyorsunuz. Bizde sizin bu yaptığınız gayreti takdir ediyoruz. Burada ecrimisil gibi bir değer yerine doğrudan kiralayalım. Kaç Yıl. 10 yıl süreyle doğrudan kiralama imkânı getiriyoruz. İsterse 10 yıl daha tekrar uzatabilecek. Ondan sonra tekrar 10 yıl uzatabilecek. Yani kiracılık süresini istediği kadar uzatabilecek. Kiralama yapan vatandaşımıza 10. yılın sonunda doğrudan doğruya satın alma imkânı da veriyoruz. Burada 2-B kanununun hatırlayın. Uygun bedellerle yüzde 50 bedelle, rayiç bedelin yüzde 50’si bedelle satmıştık burada bu düzenlemeyi getiriyoruz. Bu şekilde 156 bin tarım arazisi var. Çiftçimiz var. Biz birebir şimdi kendileri ile irtibatı kuracağız yasa çıkar çıkmaz kendilerini davet edeceğiz. Gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat hem ödedikleri kira azalacak hem de kira kontratını Tarım il Müdürlüğüne gösterip tarımsal desteklerden yararlanacaklar. Ben tahmin ediyorum bize yapacakları ödemeden daha fazla tutarda bir tarımsal destekleme ödemesini de almış olacaklar.

Biz biliyoruz ki Anadolu’da genellikle babadan, atadan kalan yerler tapuda kalır öyle. Ama fiilen çocuklar torunlar kullanır. Dolayısı ile burada bir mülkiyet sorunu nedeniyle vatandaş o tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanamıyor, yararlanmasını istiyoruz. Fiilen kim üretiyorsa kim burada tarımsal üretime katkı veriyorsa o kişiye bizim o desteği ulaştırmamız lazım. BU konuda Adalet Bakanlığı Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Burada çiftlerimizin tarımsal destekleme ödemelerinden mülkiyet sorunları nedeniyle yaralanamamasının önündeki engelleri de kaldırmak istiyoruz.” Dedi.

Ziraat Odası Başkanından Teşekkür,

“Son Yıllarda Yapılan En Büyük Reform Olur.”

Tarımsal destekleme sistemindeki en önemli sorunun tapu mülkiyet sorunu olduğunu belirten Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, yapılacak düzenlemenin tarımsal desteklemelerde son dönemde yapılan en büyük reform olacağını belirtti.

Alın teri ile üreten çiftçinin tapu mülkiyet sorunları nedeni ile desteklerden yeterince yararlanamadığını ifade eden Yıldırımtepe şunları söyledi. “Ülkemizde bitkisel üretimdeki tarımsal destekler Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden ödenmektedir. Ülke genelinde yaklaşık 3,5 milyon çiftçi var. Bunun 2,2 milyonu ÇKS’ye kayıtlı durumda. Anadolu illerinin birçoğunda tapuların çok eski ve hissedarlı olması ve intikallerin yeterince yapılmamış olması nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt oranı yüzde 50’nin altında. Bayburt’ta bu oran % 30 düzendedir. Dolayısıyla çiftçilerimiz üretim yaptığı arazinin büyük kısmının desteğini alamamaktadır. ÇKS’ye kayıt edilemeyen arazi aynı zamanda tarım sigortası desteklerinde tarımsal kredilerde daha birçok alanda çiftçimizin önünü kapatmaktadır. Diğer yandan ecrimisil ödenen tarım arazileri içinde benzer bir durum söz konusudur. Bu sorunları her fırsatta tarım bakanımıza, maliye bakanımıza illettik. Dolayısı ile ülke genelinde yaklaşık 1 milyon çiftçinin mağduriyetini giderecek bu düzenleme, bizce son yıllarda tarımsal alanda yapılacak olan en büyük reformlardan birisidir. Çalışmanın bir an önce tamamlanmasını çiftçiler olarak heyecanla bekliyoruz. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.” Dedi.

Desteklemelerde Mülkiyet Sorunları;

2018 yılında çiftçilere toplam 14,8 milyar TL destek ödenecek. Bunun yaklaşık yarısı bitkisel üretimle ilgili olup, ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) üzerinden ödenmektedir.

Çiftçi sadece ÇKS’ye kayıt ettirdiği arazileri için desteklerden yararlanabilmektedir. ÇKS’ye kayıt olabilmek için işlediğiniz arazinin; tapusu kendi adınıza olması ya da tapu üzerindeki maliklerden imzalı onay (kiralama – muvaffakaname) alınması gerekmektedir.

Anadolu genelinde kadastro eski yıllarda yapılmış olup, genellikle tapu intikal işlemleri çok az yapılabilmiştir. Dolayısı ile çiftçilerin büyük çoğunluğu işlediği arazinin büyük kısmının çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramamaktadır. Çünkü arazi mülkiyetleri genellikle ölü dede veya daha eski malikleri ait olup bunlardan imza almak fiilen ve hukuken mümkün değildir. İntikal yaptırmak için ise mevcut hayattaki maliklerin çok fazla olması ve bu kişilerin başka illerde veya yurt dışında bulunması, intikal yaptırılsa bile bu kadar çok malikle kiralama işleminin mümkün olmaması sorunu çözümsüz hale getirmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak Anadolu illerinde Çiftçi Kayıt Sistemine(ÇKS) çiftçilerin kayıt genellikle % 50’nin altında kalmaktadır.

Çiftçi kayıt sistemine işlediği araziyi kayıt ettiremeyen çiftçinin yaşadığı mağduriyetler,