Ziraat Türkiye Kupasına veda ettik

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçında BAL ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor’la deplasmanda mücadele eden Bayburt Grup Özel İdarespor, karşılaşmadan 88. dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrılarak kupaya ilk turda veda etti.

Ziraat Türkiye Kupasına veda ettik
banner330
 72 takımın katıldığı 1. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynandı. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 36 takım 2. Tur müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Bayburt Grup 2016-2017 sezonundaki Ziraat Türkiye Kupası maçı ilk turunda kupaya veda etmiş oldu.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburt’un teşvik Paketine alınması birilerini rahatsız etti
Sonraki Haber
Başkan Memiş’ten Türk Kızılayı’na Kurban Bağışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.