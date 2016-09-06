Ziraat Türkiye Kupasına veda ettik

72 takımın katıldığı 1. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynandı. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 36 takım 2. Tur müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Bayburt Grup 2016-2017 sezonundaki Ziraat Türkiye Kupası maçı ilk turunda kupaya veda etmiş oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçında BAL ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor’la deplasmanda mücadele eden Bayburt Grup Özel İdarespor, karşılaşmadan 88. dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrılarak kupaya ilk turda veda etti.
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