Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Fatsa Belediye Sporu ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Fatsa Beld. Sporu 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 20 puanla 15 sıradaki Fatsa Beled. Spor’u ağırladı.

İlk yarının başlaması ile ilk dakikalardan itibaren gol arayan ev sahibi Bayburt İl Özel İdare Spor Fatsa Belediye Spor karşısında aradığı golü 20 dakika da Serdar Eylik’in ayağından buldu ve 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla her iki takım Soyunma odasına girdiler.

İkinci yarının ilk dakikalarında 54 dakika da yine sahneye çıkan Serdar topa dokunan oldu ve takımını 2 – 0 öne geçirdi.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyeti korumak ve daha fazla goller bulmak için ataklar yaparken dakika 76 da sonradan oyuna giren Emre Bayram topu filelerle buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

Bayburt İl Özel İdare Spor, rakip F atsa Bele. Spor’u net skor ile 3-0 galip gelmeyi bildi.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran 45 puan ile liderliğini ve Namaglûpluğunu devam ettiren Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü Gölcük Spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: ALİ CAN SOYDAL (xxx), EMİN BARLAS (xx), ABDULLAH MELİH KARADUMAN (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal (xxx),Selçuk (xxx)( Dk 74 Emre xxx),Serdar (xxx )( Dk.85 Okan xx) ,Haydar (xx)( Dk. 79. Yunus xx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xxx) Feyyaz (xx), Volkan (xx),İsmet (xxx)

FATSA BLD. SPOR : Ömer( x), Hüseyin (xx),Oğuzhan (x) ,Ali Say (xx)( Dk.70 Serkan x) ,Mehmet (xx) ,Selim (x), Osman Berkay (x) ,Ali (xx)( Dk.83 Ercüment) ,Yakup (xx) ,Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx)

GOLLER: Dk. 20 , 54 Serdar, Dk. 76 Emre, Bayburt İl Özel İdare,

SARI KARTLAR: Erol Bayburt İl Özel İdare, Oğuzhan Fatsa Belediye