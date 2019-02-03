 ﻿
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
0
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
0
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
0
banner399

Yenilmezlik ünvanı gitti ama,Şampiyonluğun en güçlü adayı..

Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor sezon başından bugüne sürdürdüğü yenilmezlik ünvanını Gölcük’te bıraktı.

Yenilmezlik ünvanı gitti ama,Şampiyonluğun en güçlü adayı..
03 Şubat 2019 Pazar 17:17

Düşme hattına yakın olan ve alenen Kocaelispor’a destek veren açıklamaları ile tepkiler çeken Gölcükspor, temsilcimiz karşısında 2-1 galip geldi. Maçın ilk yarısında bulduğu pozisyonları cömertçe harcayan Bayburt İl Özel İdare, maçın ikinci yarısında ise kendisinden beklenen futbolu sahneye koymadı. Temsilcimizin tek golünü ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı atışından Serdar Eylik kaydetti. 20. hafta karşılaşmasında 2-1 mağlup olan temsilcimiz 45 punla ligdeki liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Kocaelispor ise Turgutluspor deplasmanında 2-1 kazanarak puanını 40’a yükseltti.

Temsilcimiz 21. hafta karşılaşmasında Gençosman’da Turgutluspor’u ağırlayacak. ‘Bayburtlu Dostlar Meclisi’ Öte yandan İstanbul, Gölcük ve çevre illerden Bayburtlular maça adeta akın etti. Sosyal medya hesabından maçı naklen yayınlayan ‘Bayburtlu Dostlar Meclisi’ adlı topluluk ise dünyadaki tüm Bayburtlular'a maçı takip etme imkanını sundu. 

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.