Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor sezon başından bugüne sürdürdüğü yenilmezlik ünvanını Gölcük’te bıraktı.

Düşme hattına yakın olan ve alenen Kocaelispor’a destek veren açıklamaları ile tepkiler çeken Gölcükspor, temsilcimiz karşısında 2-1 galip geldi. Maçın ilk yarısında bulduğu pozisyonları cömertçe harcayan Bayburt İl Özel İdare, maçın ikinci yarısında ise kendisinden beklenen futbolu sahneye koymadı. Temsilcimizin tek golünü ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı atışından Serdar Eylik kaydetti. 20. hafta karşılaşmasında 2-1 mağlup olan temsilcimiz 45 punla ligdeki liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Kocaelispor ise Turgutluspor deplasmanında 2-1 kazanarak puanını 40’a yükseltti.

Temsilcimiz 21. hafta karşılaşmasında Gençosman’da Turgutluspor’u ağırlayacak. ‘Bayburtlu Dostlar Meclisi’ Öte yandan İstanbul, Gölcük ve çevre illerden Bayburtlular maça adeta akın etti. Sosyal medya hesabından maçı naklen yayınlayan ‘Bayburtlu Dostlar Meclisi’ adlı topluluk ise dünyadaki tüm Bayburtlular'a maçı takip etme imkanını sundu.