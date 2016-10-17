YENİ İDMAN SAHASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk; “ Türkiye Futbol Federasyonu Kaynak Kullandırma Fonundan, kulübümüze kazandırılan idman sahası inşaatına başlamıştık. Zemin Tesviye tabaka ve kotlandırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde bitirdik.Şu aşamada İdman Sahası inşaatımız; Çit betonlarının dökümü ve Drenaj çalışmalarımız devam etmektedir.Bayburt Group A.Ş çalışanlarımız; Formen İsmail Ayyıldız, Asım Yılmaz,Muhammet Ali Kaya,Abdulmuttalip Çakır,Abdullah Kaya,Nihat Sagut ve Zafer Erdemir ‘in yoğun çalışma tempoları ile inşaatımız hızlı bir şekilde yol almaktadır.”