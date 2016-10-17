YENİ İDMAN SAHASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk; “ Türkiye Futbol Federasyonu Kaynak Kullandırma Fonundan, kulübümüze kazandırılan idman sahası inşaatına başlamıştık. Zemin Tesviye tabaka ve kotlandırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde bitirdik.
Şu aşamada İdman Sahası inşaatımız; Çit betonlarının dökümü ve Drenaj çalışmalarımız devam etmektedir.Bayburt Group A.Ş çalışanlarımız; Formen İsmail Ayyıldız, Asım Yılmaz,Muhammet Ali Kaya,Abdulmuttalip Çakır,Abdullah Kaya,Nihat Sagut ve Zafer Erdemir ‘in yoğun çalışma tempoları ile inşaatımız hızlı bir şekilde yol almaktadır.”
Şu aşamada İdman Sahası inşaatımız; Çit betonlarının dökümü ve Drenaj çalışmalarımız devam etmektedir.Bayburt Group A.Ş çalışanlarımız; Formen İsmail Ayyıldız, Asım Yılmaz,Muhammet Ali Kaya,Abdulmuttalip Çakır,Abdullah Kaya,Nihat Sagut ve Zafer Erdemir ‘in yoğun çalışma tempoları ile inşaatımız hızlı bir şekilde yol almaktadır.”
Bu adam bi mucize..
İyi ki Bayburtlu..
İyi ki Bayburt ta..
Ödüle değer görülenleri tebrik ediyorum..
Yine kalite..
Yine estetik..
Teşekkürler ülkü hocam..