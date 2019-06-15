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Yeni Başkan İşadamı Muhammet KARAOĞLU

Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Muhammet Karaoğlu

Yeni Başkan İşadamı Muhammet KARAOĞLU
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:30

Bayburt Özel İdare Spor Kulübümüzün, Dernekler Kanunu ve Kulüp Tüzüğümüze göre 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurulu, 27 Nisan 2019 tarihindeki oturumda gerekli çoğunluk sağlanamadığından 09 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı.

Genel Kurul daimi delegeleri Bayburt İl Özel İdaresi çalışanlarından oluşan kulübümüzde Yönetim Kurulu oluşturulurken ilgililer nezdinde gerekli istişareler yapıldı.

Yapılan bu istişareler neticesinde gerek İl içinde gerekse gurbette bulunan Bayburtlu işadamlarımız, esnaflarımız, STK temsilcilerimiz ve hemşerilerimizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Yönetim ve Denetleme Kurulu üye seçimleri yapılmış olup,iş yoğunluğu ve benzeri nedenlerle Yönetim ve Denetleme Kurullarında yer alamayan Bayburt sever tüm hemşerilerimiz kulübümüze ve şehrimize her türlü desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini beyan ettiler. 

Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün ana sponsorluğunu sürdüren An - Zentrum Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet KARAOĞLU Başkanlığında aşağıdaki isimlerden oluşturuldu.

YÖNETİM KURULU 

Muhammet KARAOĞLU 

Süleyman AĞIN

Abdurrahman POLATTİMUR 

Hayrettin KOÇYİĞİT

Nesumittin SELÇUK

Ünsal KIRAÇ

Süleyman SEYHAN

Erol AKBAŞ

İsrafil KAHRAMAN

Hicabi DURMUŞ

İbrahim ŞENYİĞİT

Salim ASLANHAN

Yaşar YERLİKAYA

Şemsettin ÇALIŞKAN

Kenan AKTÜRK

Fatih ŞENTÜRK

Ersoy ÖZBEK

Şükrü KAYALI

Adem KÖSE

Halim KIZIL

Şerif BAYRAM

DENETLEME KURULU:

Ensar YERLİKAYA

Mahmut BOYACI

Bülent KOÇYİĞİT

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