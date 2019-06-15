Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Muhammet Karaoğlu
Bayburt Özel İdare Spor Kulübümüzün, Dernekler Kanunu ve Kulüp Tüzüğümüze göre 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurulu, 27 Nisan 2019 tarihindeki oturumda gerekli çoğunluk sağlanamadığından 09 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı.
Genel Kurul daimi delegeleri Bayburt İl Özel İdaresi çalışanlarından oluşan kulübümüzde Yönetim Kurulu oluşturulurken ilgililer nezdinde gerekli istişareler yapıldı.
Yapılan bu istişareler neticesinde gerek İl içinde gerekse gurbette bulunan Bayburtlu işadamlarımız, esnaflarımız, STK temsilcilerimiz ve hemşerilerimizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Yönetim ve Denetleme Kurulu üye seçimleri yapılmış olup,iş yoğunluğu ve benzeri nedenlerle Yönetim ve Denetleme Kurullarında yer alamayan Bayburt sever tüm hemşerilerimiz kulübümüze ve şehrimize her türlü desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini beyan ettiler.
Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün ana sponsorluğunu sürdüren An - Zentrum Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet KARAOĞLU Başkanlığında aşağıdaki isimlerden oluşturuldu.
YÖNETİM KURULU
Muhammet KARAOĞLU
Süleyman AĞIN
Abdurrahman POLATTİMUR
Hayrettin KOÇYİĞİT
Nesumittin SELÇUK
Ünsal KIRAÇ
Süleyman SEYHAN
Erol AKBAŞ
İsrafil KAHRAMAN
Hicabi DURMUŞ
İbrahim ŞENYİĞİT
Salim ASLANHAN
Yaşar YERLİKAYA
Şemsettin ÇALIŞKAN
Kenan AKTÜRK
Fatih ŞENTÜRK
Ersoy ÖZBEK
Şükrü KAYALI
Adem KÖSE
Halim KIZIL
Şerif BAYRAM
DENETLEME KURULU:
Ensar YERLİKAYA
Mahmut BOYACI
Bülent KOÇYİĞİT
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