Yedi maçta yedi galibiyet

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, ligin 27. haftasında Çatalcaspor'u Gençosman'da konuk etti.

52'de Murathan Buruş ve 84'te Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrılan temsilcimiz, galibiyet serisini 7'ye çıkardığı 27. hafta sonunda puanını 45'e yükseltti. Hamit Basık, Berkan Püsküller, Caner Eroğlu üçlüsünün yönetimiyle saat 13.00'te başlayan maçın ilk 20 dakikası orta saha mücadelesiyle geçti.

Hafta içi olmasına rağmen taraftarların yoğun ilg gösterdiği maçta 25. dakikadan itibaren rakip sahada görünmeye başlayan temsilcimiz 45 dakika boyunca iki gol poziyonuna girebildi. 27. dakikada Yasin Tosun'un ceza sahasına girmeden vurduğu sert şutu kaleci güçlükle çıkardı. Temsilcimizin ilk yarıda yakaladığı ikinci pozisyonda ise Uğur'un çizgiden yaptığı orta kaleciyi de geçti, boşta kalan top Oltan ve Murathan'ın önünden süzülerek taca çıktı. Maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya daha atak başlayan temsilcimiz Oltan'la yararlanamadığı pozisyonun ardından aradığı golü Murathan Buruş'la buldu. 52. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Murathan Buruş, plase bir vuruşla topu 90'dan filelerle buluşturdu. 1-0 Golün ardından orta saha mücadelesine dönüşen maçta Bayburt Grup, 73'te Süleyman'la, 77'de Elçin'le yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı.

Murathan'ın pasına ceza sahası içinde gelişine vuran Süleyman topu dışarı atarken, Elçin'in ceza sahası içindeki sert vuruşunu ise rakip kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Maçın sonlarına doğru rakip sahada daha çok gözüken temsilcimiz, 84. dakikada ikinci golünü buldu. Süleyman'ın sol çizigiden ortasına iyi yükselen Oltan, topu kafayla filelerle buluşturdu. 2-0 Maç, Bayburt Grup'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.









