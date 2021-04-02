Vandan 1 puan morali

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda mücadele ettiği Van Spor’a 1-1 berabere kaldı.
Van Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 15. dakikasında ev sahibi ekipten Şiyar Kepir Van spor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına her iki takımda ataklar geliştirerek başladı. Bayburt Özel İdarespor beraberlik golünü 61.dakikada İbrahim Alan’ın kaydettiği golle buldu.
Galibiyet golü için her iki takımın gayretleri skoru değiştirmedi ve takımlar 90 dakika sonucunda birer puanla sahadan ayrıldılar.
Bayburt Özel İdarespor aldığı bir puanla 34’e çıkarırken, Van spor 57 puanla ikinci sırada yer aldı.
Bayburt Özel İdarespor 7 Nisan Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Saat 15.00 da Pazar spor’la mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Van Spor – Bayburt Özel İdare Spor 1 – 1
Bodrumspor – Kırşehir Belediyespor 0 – 1
Eyüpspor – Turgutluspor 2 – 0
Karacabey Belediyespor – Mamak FK 4 – 0
Kastamonuspor – Sivas Belediyespor 0 – 0
Kırklarelispor – Serik Belediyespor 0 – 0
Pazarspor – Elazığspor 2 – 3
Sakaryaspor – Pendikspor 0 – 0
Tarsus İdman Yurdu – Kardemir Karabükspor 4 – 0
1922 Konyaspor – Etimesgut Belediyespor 1 – 0