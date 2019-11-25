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Van'dan puansız döndük.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Van deplasmanına konuk olan Bayburt Özel İdarespor 9 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.

Van'dan puansız döndük.
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:33

Ligin 4. haftasında Bandırma karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bir daha yenilmeyen Bayburt Özel İdarespor, 9 haftalık yenilgisizliğin ardından Van deplasmanından puansız ayrıldı.  Vali Mahmut Yılbaş Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Tunç Murat Behram, 56. dakikada Serdar Cansu attı. 

2-0 biten maçın ardından temsilcimiz 24 puanla kalırken, Vanspor da aldığı 3 puanla puanını 24'e yükselterek temsilcimizin bir üst sırasında yer aldı. 

Temsilcimiz 1 Aralık'ta oynanacak olan 15. hafta karşılaşmasında ligde son sıralarda yer alan Eyüpspor'la Gençosman Stadyumu'nda karşılaşacak. 



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