Vali Ali Hamza Pehlivan, Veteranlar Ligi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 12 puanla birinci olan Bayburt Veteranlar takımı ile Artvin Veteranlar karması arasında oynanan futbol maçını izledi.

Hafta sonu Sentetik Çim Sahada oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Artvin Veteranlar karması 1-0 galip geldi. Mücadele öncesi her iki takımla bir araya gelen Vali Pehlivan oyunculara başarılar dileyerek centilmence bir müsabakası olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan’ın başlama vuruşuyla oynanan maçta her iki takımın karşılıklı atakları sonucu golü bulan taraf Artvin veteranları oldu. Veteranlar Ligi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 12 puanla birinci olan Bayburt Veteranlar takımı bu sonuçla şampiyonluk umutlarını ilerleyen maçlara bıraktı.

Bitime dört hafta kala liderliği elinde bulunduran ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı ligde 12 puana sahip Bayburt Veteranları, 11 puanla Gümüşhane, 10 puanla Kelkit ve 10 puanla Artvin veteranları takip ediyor.