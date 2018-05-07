Vali Ali Hamza Pehlivan, 1. Zeytin Dalı Engelliler Spor Oyunları kapanış törenine katıldı. Vali Pehlivan tören öncesi gerçekleştirilen son yarışta parkuru engelli öğrencilerle el ele koşarak tamamladı.

Engellilerin sosyal yaşama aktif katılımlarını teşvik etmek, fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve öz güvenlerini artırmak için Bayburt Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen 1. Zeytin Dalı Engelliler Spor Oyunları sona erdi. On farklı branşta 6-25 yaş arası 120 gencin katıldığı oyunlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali Pehlivan, eğitim öğretim hizmetleri kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve 1. Zeytin Dalı Engelliler Spor Oyunları’nın bu etkinlikler içerisinde en anlamlılarından birisi olduğunu belirtti. Etkinliği anlamlı kılan unsurun ‘özel öğrenciler’ olduğu değerlendirmesinde bulunan ve bu vesileyle etkinliğe adını veren Zeytin Dalı Harekatı Şehitlerimizi, onların manevi şahsında bütün Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum diyen Vali Pehlivan, “Özel çocuklarımız için ne yapsak azdır. Sizlerin aileleriniz ile birlikte sosyal yaşam içerisinde her geçen gün daha aktif bir şekilde katılmanız için devletimizin, hükümetimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabaları var. Bu çaba ve çalışmalar inşallah artarak devam edecek.” dedi.

Engelli bireylerin bireysel ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaların Bayburt’ta da her geçen gün arttığına değinen Vali Pehlivan, “Az önce çocuklarımızı, gençlerimizi o sahada görünce iyi ki böyle bir etkinlik yapmışız dedim. Bu organizasyona destek veren, maddi ve manevi katkı sunan bütün kurumlarımıza, Bayburt Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Organizatör Emirhan Kalkan’a teşekkür ediyorum. Bir etkinliğin kamu kurumları vasıtasıyla yapılması elbette ki önemli fakat bu çalışmalara sivil inisiyatifin katkı sunması ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü bizim bu ve benzeri etkinlikler yapmaktaki bir amacımız da toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Tekrar katılan bütün özel çocuklarımızı, kardeşlerimizi, öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini kutluyorum. İnşallah özel çocuklarımız için çalışmalarımız artarak devam edecek. Birlikte mutlu, birlikte güçlü olduğumuzu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Vali Pehlivan’ın himayelerinde hayata geçirilen 1. Zeytin Dalı Engelliler Spor Oyunları’na katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ettiğini söyledi. Bayburt Belediyesi olarak engelliler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Memiş, “Bayburt’taki sokaklar, oyun alanları sizler için engelsiz alanlar olarak inşa ediliyor, inşa edilmeye devam edecek. Bayburt’un bütünü sizin emrinizde olacak. Tekrar bu vesileyle çok anlamı ve önemli bu spor organizasyonunun yapılmasında emeği olan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum.” dedi.

Geleceğin mirasçısı olan gençleri asla ihmal edemeyeceklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can da , “En özel öğrencilerimiz için arkadaşlarımızla birlikte bu programı tertip ettik. Dokuz spor branşında 120 özel öğrencimiz 3 gün boyunca yarıştılar. Bugün sizlerin de teşrifleriyle ödül töreni ve konserle 1. Zeytin Dalı Engelliler Spor Oyunları kapanışını gerçekleştireceğiz. Bu tür etkinliklerimizde bütün kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının manevi yardımları yanımızda. Bizlere hem maddi hem manevi destekte bulunan Bayburt Belediyesi’ne 14 bin 103 öğrencimiz ve bin 450 kişilik Milli Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından müsabakalarda derece elde eden öğrencilere Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can tarafından madalyaları takdim edildi.