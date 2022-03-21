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Üniversiteye Fitness Salonu

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde bulunan Fitness Salonu açılışı bugün yapılan törenle gerçekleştirildi.

Üniversiteye Fitness Salonu
21 Mart 2022 Pazartesi 16:05

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi fitness salonu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Kul ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde bulunan fitness salonunda pek çok sportif faaliyetin yanı sıra Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çeşitli kurslar da verilmektedir. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen “Bugün itibariyle Üniversitemize yeni bir sportif faaliyet alanı kazandırmanın mutluluğunu duyuyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Bâbertî Külliyesinde bulunan fitness salonumuzun yanı sıra sosyal tesislerin de hizmet vermeye başladığını da belirtmek istiyorum. Üniversitemizde tiyatro salonu, bowling salonu ve çok sayıda spor tesisinin bulunduğu bir kültür merkezine sahibiz. Bu tesislerimiz ile şehrimizde özellikle öğrencilerimiz için oldukça önemli bir sosyal boşluğu doldurmuş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yapmış olduğu konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Koordinatör Arş. Gör. Talha Sert’in fitness salonu tanıtımının ardından ikramlar sunuldu ve fotoğraf çekimiyle açılış tamamlandı.

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