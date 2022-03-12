Üniversite Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-11 Mart tarihlerinde Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi önemli başarı elde etti.

BAYBURTGÜNDEM- Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Tuncay Başaran antrenörlüğünde, oldukça başarılı bir şekilde mücadele eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı sporcularından; 70 kiloda Emirhan Yıldızoğlu sağ kolda Türkiye ikincisi, sol kolda Türkiye üçüncüsü; 80 kiloda Furkan İpek sağ kolda ve 90 kiloda sol kolda Türkiye üçüncüsü; 75 kiloda Muhammet Emin Kaya sağ ve sol kolda Türkiye dördüncüsü; 80 kiloda İlker Bayraktar sol kolda Türkiye beşincisi ve 90 kiloda sağ kolda Türkiye altıncısı oldular.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, önemli başarılar elde eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı takım halinde de Türkiye üçüncüsü oldu.