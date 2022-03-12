Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi.
0
Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nesli Kocabey ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nesli Kocabey ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
0
Abdullah Kelkitli THY spor kulübü genel sekreterliği görevine getirildi...
Abdullah Kelkitli THY spor kulübü genel sekreterliği görevine getirildi...
0
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan’da gerçekleştirildi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan’da gerçekleştirildi.
0
banner520

Üniversite Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-11 Mart tarihlerinde Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi önemli başarı elde etti.

Üniversite Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı
12 Mart 2022 Cumartesi 11:47

BAYBURTGÜNDEM- Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Tuncay Başaran antrenörlüğünde, oldukça başarılı bir şekilde mücadele eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı sporcularından; 70 kiloda Emirhan Yıldızoğlu sağ kolda Türkiye ikincisi, sol kolda Türkiye üçüncüsü; 80 kiloda Furkan İpek sağ kolda ve 90 kiloda sol kolda Türkiye üçüncüsü; 75 kiloda Muhammet Emin Kaya sağ ve sol kolda Türkiye dördüncüsü; 80 kiloda İlker Bayraktar sol kolda Türkiye beşincisi ve 90 kiloda sağ kolda Türkiye altıncısı oldular.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, önemli başarılar elde eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı takım halinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

İlgili Galeriler
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Abdullah Kelkitli THY Spor Kulübü Genel Sekreteri görevine getirildi.
Abdullah Kelkitli THY Spor Kulübü Genel Sekreteri görevine getirildi.
0
BAYBURT BELEDİYESİ'NİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEKLERİ SÜRÜYOR
BAYBURT BELEDİYESİ'NİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEKLERİ SÜRÜYOR
0
Kop kayak merkezi'nde İsmail Şimşek kayak kupası düzenlendi
Kop kayak merkezi'nde İsmail Şimşek kayak kupası düzenlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.