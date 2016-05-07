UMUT RÖVANŞ MAÇINA KALDI

Bayburt Grup Özel İdare 2. Lig’e yükselme play-off ilk maçında Beylerbeyi spor’la karşılaştı.

UMUT RÖVANŞ MAÇINA KALDI
BEYLERBEYİ MAÇI iSDTANBUL
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Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, 2. Lig’e yükselme play-off ilk maçında Beylerbeyispor’la karşılaştı. Hakem Ramazan Keleş’in yönettiği karşılaşma saat 16:00’da başladı. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen temsilcimizin kontrollü bir oyun anlayışıyla mücadele ettiği maçın ilk 45 dakikasından gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
 İkinci yarıda ev sahibi takımın etkili oyunu vardı. Karşılaşmanın 53. Dakikasında Çağrı Yasan’la 1-0 öne geçen Beylerbeyispor, 77’de Mustafa Çeçenoğlu’yla skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor için yüklenen Bayburt Grup, kalesinde bir gol daha gördü. Beylerbeyispor’un farkı üçe çıkardığı 90. Dakikada skoru Gökhan Günaydın belirledi.
 Karşılaşma Beylerbeyispor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçta avantajlı bir skor için aradığı golü bulamayan temsilcimiz, Gençosman’da çok zor bir 90 dakikaya çıkacak. Karşılaşmanın rövanşı 9 Mayıs Pazartesi günü Bayburt’ta oynanacak
. 3. Grup’ta devam eden play-off mücadelesinin diğer karşılaşmasında Çorum Belediyespor, Niğde Belediyespor’u ağırladı. Temsilcimizin Beylerbeyispor’u geçtiği takdirde play-off finalindeki rakibini belirleyecek olan eşleşmenin ilk maçında Niğde Belediyespor rakibiyle 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde etti.
 
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